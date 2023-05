Ea este noua iubită a lui Adrian Cristea! Andeea Roșca a vorbit pentru prima dată despre relația pe care o are cu ”Prințul”: „Ne dorim o familie și copii”

In articol:

Adrian Cristea și-a găsit fericirea în brațele unei alte femei, Andreea Roșca pe numele ei, o tânără din Cluj, orașul unde ”Prințul” s-a stabilit de ceva timp.

Recent, însă, după ce s-a aflat de relația celor doi, căci Adrian a dorit să-ți țină povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, Andreea Roșca, noua iubită a fostului fotbalist, a făcut o serie de declarații despre relația pe care o are cu ”Prințul”.

Tânăra susține că Adrian este persoana lângă care s-a regăsit și sunt extrem de fericiți împreună, completându-se unul pe altul perfect.

„Adrian este persoana lângă care m-am regăsit și omul care mă face fericită și mă înțelege. Pot spune că suntem două persoane diferite ca și caracter. El este mai introvertit, eu sunt mai vulcanică, dar cred că ne completăm foarte bine. Faptul că avem foarte multe în comun ne ajută enorm. Suntem liniștiți la Cluj, ne iubim și punem bazele unui business împreună. Amândoi ne dorim o familie și copii și sperăm să fim sănătoși și fericiți și să realizăm tot ce ne dorim împreună”

, a spus Andreea Roșca, pentru un post TV.

Adrian Cristea și Andreea Roșca [Sursa foto: Instagram]

Adrian Cristea și-a dorit să iasă din lumina reflectoarelor

Nu de mult, Adrian Cristea a făcut o serie de declarații despre viața lui din prezent, mai ales că s-a retras din lumina reflectoarelor, iar fanii nu mai sunt atât de mult la curent cu ceea ce se întâmplă în viața fostului fotbalist.

” Sunt bine, m-am retras, am vrut să ies din această lume, am fost atâția ani în această lume și am zis că e decizia foarte bună pentru mine să mă retrag, să nu mai am treabă cu televiziunea, cu presa și cu lumea fotbalului. Mi-am dat seama că nu mă regăsesc în lumea aceasta și de asta am decis să mă retrag fără nicio problemă. Nici în lumea fotbalului, cu toate că am avut o carieră, iar în showbiz nu văd rostul. Ar fi o lume fără esență. Nu mi-a fost greu deloc, probabil cu trecerea timpului și experiențele acumulate mi-a venit această idee. Nu duc lipsa, nu duc dorul, sunt foarte bine așa. Ce m-a dezamăgit? Nu pot să spun că m-a dezamăgit ceva, dar am văzut lumea aceasta și mi-am dat seama că nu pot face parte din ea. Nu cred că aș fi compatibil cu ce se întâmplă în lumea fotbalului. Glumind, sunt la pensie! Mă bucur de familia mea, de fetiță, vizitez prietenii. O viață liniștită și plictisitoare ” , a declarat, anul trecut, Adrian Cristea pentru digisport.