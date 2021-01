Ea este noua iubită a lui Bogdan Mocanu! Fostul concurent de la Puterea Dragostei nu se mai ascunde FOTO

Bogdan Mocanu are o nouă iubită, după despărțirea de Andra Volos de la Puterea Dragostei.

In articol:

După ce a trăit o intensă poveste de iubire cu Andra Volos, Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei pare că și-a găsit, în sfârșit, fercirea în brațele altei femei. A publicat mai multe imagini din care dădea de înțeles că are o nouă iubită, iar acum a și publicat prima imagine cu cei doi.

Andra Volos și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, iubire cu năbădăi

Totuși, pentru a-i ascunde identitatea, a ales să-i acopere chipul femeii de care s-a îndrăgostit.

Bogdan Mocanu și Andra Volos au avut o relație presărată cu despărțiri și împăcări care i-au ținut ca pe jar pe fanii celerului cuplu. S-au cunsocut în cadrul show-ului de la Kanal D și nu a durat mult până când au decis să aibă o relație. Totuși, odată întorși în România, deși părea că povestea lor avea să dureze pentru totdeauna, au decis să se despartă.

Citeste si:Andra Volos, mesaj cu subînțeles pentru Mădălin None?! Ce a postat fosta iubită a lui Bogdan Mocanu: ”Cred că ochii tăi mi-au făcut ceva”

Citeste si: Previziunile lui Bill Gates. Ce crede că urmează să se întâmple în viața noastră - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

A urmat un șir de desprățiri și împăcări presărate cu reproșuri publice și declarații de dragoste în văzul lumii, însă ultima despărțire a fost definitivă. Ca drept dovadă, câștigătorul primului sezon al emisiunii a decis să și arate fanilor că deja iubește pe altcineva.

Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei și noua iubita[Sursa foto: Instagram]

Cine e femeia pe care Bogdan Mocanu a iubit-o cel mai mult

Deși în timp ce se afla la Puterea Dragostei, Bogdan Mocanu s-a cuplat cu Roxana Buzoiu, Ana Lintaru și Andra Volos ,

se pare că cea mai mare iubire i-a purtat-o unei tinere cu care a avut o relație înainte de show-ul Puterea Dragostei.

„Miruna! Ea a fost prima mea dragoste, am fost cinci ani împreună și am iubit-o mult și ea pe mine la fel. S-a terminat, e măritată acum. Stai să audă mama ce am zis! Mama vrea și acum să mă împac cu ea. Măi mamă, e măritată, încetează”,a declarat Bogdan Mocanu, în cadrul emisiunii „Bărbați vs. femei cu Bianca și Mihei”.