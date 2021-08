Ea este Tiara, fetița de 11 ani care vinde accesorii făcute cu mâna ei, pentru a-și salva cățelușul paralizat: ”Este cea mai solară persoană pe care am cunoscut-o”

Tiara [Sursa foto: Facebook] 15:11, aug 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Tiara, o minune de fetiță cu ochi albaștri și părul blond, a fost zărită de o jurnalistă, în timp ce vindea în Vama Veche, accesoriile făcute chiar cu mânuța ei. La doar 11 ani, copila luptă din răsputeri pentru cățelușul ei, Honey, care are picioarele din spate paralizate.

Tiara știe că operația patrupedului ei este una foarte costisitoare, așa că a trecut la treabă. Copila a început să facă, cu propriile mâini, accesorii pentru toată lumea, pe care le vinde pe o tarabă așezată în stațiunea Vama Veche spre bulgari.

Citeste si: Incredibil ce făcea o cerșetoare cu banii primiți de la oameni! Nimeni nu se aștepta la una ca asta

Cu o privire blândă, Tiara nu-și dorește mai mult decât să strângă suma de 10.000 de lei, bani necesari pentru operația cățelușului Honey. Micuța are și o fotografie cu animalul ei de companie, care din nefericire are picioarele din spate paralizate. Tiara și-a întins toate accesoriile făcute de ea pe tarabă, precizând că ”eu le-am făcut: turnat, montat, ambalat”. Fetița de doar 11 ani a reușit să strângă 6.000

de lei până acum, însă mai are nevoie de bănuți.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Tiara[Sursa foto: Facebook]

Accesoriile făcute de Tiara[Sursa foto: Facebook]

Povestea Tiarei și a cățelușului Honey

” Pe faleza din Vama Veche, spre bulgari, mult după ce se termină barurile, stă în fiecare seara Tiara, o fetiță de 11 ani care își vinde accesoriile făcute cu mâna ei. Banii strânși sunt pentru cățelul ei, Honey, care are picioarele din spate paralizate, despre care vorbește cu un zâmbet pe față, semn că speră să îl facă bine. Operația costă 10 mii de lei, ea a reușit să strângă 6 mii până acum.

Mi s-a părut cel mai bun loc de unde pot cumpăra amintiri din Vamă dar cel mai tare mi-a plăcut că Tiara s-a oferit să monteze un lanț unui pandantiv sub ochii mei. Mi-a spus că are aparatul de dat găuri cadou de la mama doar de o lună. Pană să-l aibă lipea tot ce crea. Tiara este cea mai solară persoană pe care am cunoscut-o lunile astea. De la ea am cumpărat amintiri și am furat niște optimism”, este postarea făcută de Oana Zamfir, cea care a făcut cunoscută povestea Tiarei. Se pare că foarte mulți internauți au sărit în ajutorul Tiarei, postarea făcută de Oana Zamfir fiind distribuită de mii de ori în mediul online.

Accesoriile făcute de Tiara[Sursa foto: Facebook]

Tiara luptă pentru cățelușul ei [Sursa foto: Facebook]