„Ea știe” Toni Iuruc, prima reacție după ce Simona Halep a primit a doua acuzație de dopaj. Fostul soț al jucătoarei de tenis a rupt tăcerea

Recent, Simona Halep a mai primit o nouă lovitură în cariera sa. După prima acuzație de dopaj care i s-a adus în octombrie 2022, a fost suspendată provizoriu, iar la distanță de circa 7 luni jucătoarea de tenis a fost din nou acuzată de ITIA de dopaj, în care se specifică faptul că s-au găsit

nereguli la pașaportul biologic. Aflată în această situație, cel care i-a fost soț pentru o scurtă perioadă a avut o primă reacție despre situația delicată în care se află fosta sa soție.

Pașaportul biologic reprezintă o modalitate prin care sunt monitorizați diferiți parametri ai sângelui de-a lungul timpului în cazul primilor 300 de jucători de tenis, la intervale regulate, categorie în care intră și Simona Halep.

„ Agenția Internațională de Integritate a Tenisului confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o încălcare suplimentară și separată a Programului anti-doping din tenis ”, a transmis ITIA.

Toni Iuruc, primele declarații după ce Simona Halep a fost acuzată pentru a doua oară de dopaj

Toni Iuric și Simona Halep au fost căsătoriți doar pentru câteva luni, așa că, în calitate de fost soț al uneia dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din lume, a oferit o serie de declarații scurte și la obiect despre situația în care se află aceasta.

Diplomat și rezervat ca de fiecare dată, Toni Iuruc a decis să nu comenteze pe baza acestui subiect, dând de înțeles că, după divorț, nu au mai păstrat legătura.

„ Nu am nicio calitate s ă comentez. Are oameni specializați lângă ea. Ea știe cel mai bine ce face. Este singurul lucru pe care pot să-l spun ”, a spus Toni Iuruc, conform Cancan.

Simona Halep, prima reacție după ce a primit cea de-a doua acuzație de dopaj

În urmă cu doar câteva ore, în cadrul unui mesaj postat în mediul online, Simona Halep și-a susținut nevinovăția cu fermitate în fața fanilor ei, asigurându-i de faptul că nu a existat nici măcar un moment în care să se fi gândi măcar să trișeze în vreun fel de-a lungul carierei sale.

De asemena, jucătoarea de tenis a mărturisit că nu înțelege de ce i se pun bețe în roate și numeroase piedici în a-și dovedi nevinovăția de către ITIA, fiind ferm convinsă că evenimentele din ultimele luni sunt doar o înscenare pentru a-i murdări grav imaginea la nivel mondial.

„Din 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA de dopaj, am trăit cel mai mare coșmar din viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, în timp ce eu nici măcar nu am luat în calcul VREODATĂ să apelez la vreo substanță interzisă.

Am încercat de două ori să fiu judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit în mod constant motive pentru a amâna asta.

Acum că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, (n.r.- cei de la ITIA) au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari și au stabilit că sângele meu este total normal. Mă simt neajutorată în fața unei astfel de hărțuiri și simt că vor să mă găsească vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui tip de trișare, nu se aliniază cu valorile mele.

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea de a accesa în sfârșit judecători independenți și imparțiali într-un tribunal, care să-mi dea șansa să-mi dovedesc nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să-mi pot susține în sfârșit cazul la termenul de la finalul lunii, după mai multe întârzieri provocate de ITIA. Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-au dat curajul să continui să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu am cum să vă mulțumesc îndeajuns pentru asta!”, a scris Simona Halep pe Instagram.