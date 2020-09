Actrita, care in urma cu sapte ani l-a adoptat pe Pluto, prietenul ei patruped, rasa Pomeranian, le-a impartasit fanilor sai, prin intermediul conturilor de socializare, greutatile prin care a trecut animalutul ei de companie.

“Pluto are acum 7 ani! Avea 1,5 ani cand drumurile noastre s-au intersectat. El a trecut printr-o multime de boli, am apelat la o sumedenie de medici veterinari… dar ne-am facut bine J. Bine ca existi Pluto! Esti <copilul> meu, fii mereu sanatos, dragul meu cu inima buna”, a marturisit Eda.

Mai mult, frumoasa actrita are un sfat pentru fanii sai.

“Dragii mei, adoptati animale. Eu am adoptat doua animalute acasa, pisica mea, pe care am adoptat-o prin intermediul unui coleg, si el mare iubitor de animale, si pe dragul meu Pluto. Sunt mandra sa spun ca am grija si de animale fara stapan, de pe strada. Am tot timpul la mine mancare pentru animale, le hranesc si le dau apa, si apelez la un medic veterinar in caz de urgente. Va spun, dragii mei, sa ajuti la nevoie este o mare bucurie a sufletului. In felul acesta salvam foarte multe animale”, le-a transmis actrita fanilor sai, prin intermediul social media.

