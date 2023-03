Edi Iordănescu îi răspunde lui Gheorghe Hagi după ce l-a scos din lotul Naționalei pe fiul lui, Ianis Hagi: ”Nu am face decât să răscolim lucrurile, să aprindem spiritele”

In articol:

Edi Iordănescu a ținut să își spună și el punctul de vedere în cazul neconvocării lui Ianis Hagi pentru meciurile cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Totul în contextul în care Gică Hagi, tatăl fotbalistului, i-a reproșat selecționerul echipei naționale a României că nu l-a convocat pe jucătorul lui Rangers nici măcar în lotul preliminar al stranierilor.

Giă Hagi s-a supărat pe Edi Iordănescu! ” Dacă Ianis era important pentru selecționer, ar fi fost pe lista stranierilor”

„Dacă Ianis era important pentru selecționer, ar fi fost pe lista stranierilor!”, a spus, supărat, Hagi în direct la TV în urmă cu câteva zile. Cum subiectul s-a dezvoltat, Edi Iordănescu a intervenit și a explicat concret de ce a kuat hotărârea de a nu-l convoca pe Ianis Hagi pentru primele meciuri ale Naționalei României.

„Pentru mine, acesta nu este un subiect. Nu cred că este un început bun de campanie nouă. Echipa națională vine după o secetă de performanță și avem nevoie de liniște, atât cât se poate. Mă simt nevoit să comentez doar pentru că s-a amplificat atât de tare subiectul. E nevoie să am o anumită poziție, să clarific lucrurile, cu mențiunea că după acest moment, pentru mine nu va mai exista acest subiect”, și-a început Edi Iordănescu discursul într-un interviu FRF TV, care a menționat și că în momentul în care a anunțat oficial lotul lărgit, Ianis avea doar 64 de minute jucate în toate competițiile după 13 luni de pauză!

Gheorghe Hagi [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Gică Hagi tună și fulgeră! Ce mesaj i-a transmis lui Edi Iordănescu, după ce selecționerul României nu l-a inclus pe Ianis Hagi pe lista preliminară a echipei naționale: „Toată România a văzut!”

Edi Iordănescu l-a sunat imediat pe Ianis Hagi, după ce nu l-a convocat la Naționala României! ”Am ținut legătura cu el!”

Edi Iordănescu a spus clar că primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a-I comunica lui Ianis Hagi, chiar în acea zi, de ce a luat această decizie.

„În toată această perioadă am ținut legătura constant cu el, așa cum am făcut cu toți jucătorii care au traversat perioade mai dificile. I-am transmis că din punctul nostru de vedere încă nu este la capacitate maximă, în toată puterea pentru a veni să ajute echipa națională. I-am văzut toate minutele jucate de la revenire și considerăm că încă are nevoie de timp, de sprijin. Suntem alături de el total, așteptăm revenirea lui cu nerăbdare, dar are nevoie să se consolideze măcar la nivel de club, să aibă continuitate, pentru a exista zero riscuri când îl vom aduce”, a comentat selecționerul la FRF TV, apoi a ținut să precizeze că staff medical al Naționalei României este deosebit de competitiv, dar ar fi fost imposibil ca în 4 zile să diminueze riscurile de o accidentare a jucătorului. ”O formă mai mare de respect și de susținere pentru un jucător decât să te sune selecționerul și să-ți ofere aceste explicații nu știu dacă poate exista”, a declarat Edi Iordănescu pentru sursa menționată.

Edi Iordănescu îi răspunde lui Gheorghe Hagi! ”Ianis este un jucător cu potențial deosebit, dar considerăm că mai are nevoie de timp”

Citește și: Gică Hagi i-a dat replica lui Dănuț Lupu, după ce acesta l-a numit „jucător de lot” la Real Madrid și Barcelona. Vezi maniera inedită prin care „Regele” i-a răspuns

Edi Iordănescu a mers și pe ideea că Ianis Hagi este în continuare în vederile lui, întrucât este un fotbalist talentat, însă are nevoie de timp pentru a reveni la forma maximă.

”Ianis este un jucător cu potențial deosebit, dar considerăm că mai are nevoie de timp. Ar fi fost foarte ușor pentru noi să-l punem pe lotul lărgit, dar i-am explicat că nu am face decât să răscolim lucrurile, să aprindem spiritele, să dezvoltăm eventuale comentarii de genul de ce l-am pus pe lotul lărgit, dar nu convocat ulterior. Așa că am considerat că cel mai înțelept ar fi să-l lăsăm să-și continue recuperarea la echipa de club. Am avut o discuție clarificatoare cu el, nu cred că puteam face mai mult de atât. Responsabilitatea este total a mea, deciziile îmi aparțin și mi le-am asumat.

Îl așteptăm înapoi cu putere, voi fi cel mai fericit atunci când el va fi bine și se va întoarce la echipa națională. Din punctul meu de vedere, relația cu Ianis va fi total neschimbată. Acest subiect nu mai există pentru mine”, a pus punctul pe ”i” Iordănescu la FRF TV.