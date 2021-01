Edward Sanda, dezvăluiri cutremurătoare despre fosta iubita care și-a pierdut viața: ”Vestea m-a lovit ca trenul”

In articol:

Edward Sanda este unul dintre cei mai apreciați tineri din industria muzicală. Tânărul s-a lansat în muzică la o vârstă fragedă, iar succesul a venit imediat. Deși toți îl știu ca pe viitorul soț al Cleopatrei Stratan, iată că tânărul a vorbit despre prima lui relație, din vremea adolescenței.

Puțini știu drama prin care artistul a trecut, încă de pe vremea când era doar un adolescent. În urmă cu câțiva ani a trăit o poveste de dragoste cu o altă tânără, care a murit. Acum, cântătărețul a putut să povestească pentru prima dată despre iubirea din copilărie.

Edward Sanda, dezvăluiri cutremurătoare despre iubita moartă

Edward Sanda a făcut mai multe declarații cutremurătoare despre prima lui iubire, tânăra care s-a stins din viață. Artistul a povestit cum prietena lui s-a stins din viață în baie, intoxicată cu monoxid de carbon.

„Eram în clasa a VIII-a. Eram în weekend și trebuia să ieșim în oraș. Trebuia să ieșim mai mulți, printre care și ea. M-a sunat o colegă să mă întrebe ce face, că nu răspundea la telefon. L-am sunat pe tatăl ei și el nu știa nimic pentru că nu era acasă. Peste câteva ore m-a sunat tot colega respectivă și mi-a spus că ea a murit. Nu am realizat atunci ce s-a întâmplat. Nu am crezut. Și o sunasem toată ziua și nu răspunsese. Vestea m-a lovit ca trenul”, a mărturisit Edward Sanda.

Edward Sanda si Cleopatra Stratan[Sursa foto: Instagram]

Cântărețul a mai mărturisit cum s-a stins din viață iubita lui din adolescență. ”Ea își făcea duș, se pregătea să iasă în oraș. Din cauza centralei termice a ieșit gaz, care nu mirosea, și pe care ea nu l-a simțit. I s-a făcut rău, a leșinat..și..Eram doar un copil și nu am putut să dorm toată noaptea. Pentru mine era prea greu să înțeleg, să procesez ce s-a întâmplat. M-am resemnat, e trist în continuare, dar asta este viața”, a mai povestit Edward Sanda.

Artistul a mai vorbit și despre logodna lui cu Cleopatra Stratan, care a venit ca o surpriză frumoasă în showzbiz-ul românesc, când nimeni nu se aștepta. Edward a spus că s-a simțit fascinat de Cleopatra, iar cu timpul s-a îndrăgostit.

„În nicio relație de-a mea nu am simțit ceea ce am simțit și simt cu ea. Am realizat că merită să mergem înspre mai mult pentru că simțeam amândoi asta. Eu i-am spus că ea este fata alături de care îmi văd toată viața. Este unică. Dumnezeu mi-a adus în viața mea fix ce aveam nevoie. Nu mă așteptam să fac pasul ăsta – să o cer în căsătorie la 23 de ani”, a declarat Edward Sanda.