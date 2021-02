Edward Sanda, dezvăluiri despre relația cu Cleopatra Stratan! Tatăl artistei a jucat un rol important în relația lor: ”Am rămas mut când am aflat”

In articol:

Edward Sanda și Cleopatra Stratan formează cel mai tânăr cuplu din showbiz-ul românesc. Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Edward Sanda a mărturisit că între el și frumoasa artistă a fost dragoste la prima vedere. Totodată, artistul a susținut că tatăl Cleopatrei Stratat a jucat un rol foarte important în relația lor.

„Noi ne-am întâlnit cu mult timp în urmă la Caracal. Și cu trei ani în urmă, când ea a venit aici, după șase ani de la acel eveniment, eu nu am mai recunoscut-o.Eu o știam mică. Am avut un șoc frumos. Atunci s-a aprins marea flacăra care nu se va stinge niciodată. A fost dragoste la prima vedere. Noi eram bine înainte de a fi împreună, noi semănân foarte tare sufletește și nu are cum să nu fie bine.

Ea mi-a zis că tatăl ei a simțit că noi vom fi împreună cu un an în urmă ca noi să formăm un cuplu. Fiecare vis de-al ei obișnuia să și-l scrie pe o foaie. A scris pe plan profesional până a ajuns la mine și a zis că: eu o să fiu cu Edward Sanda. Am rămas mut de uimire când am aflat, nu am mai știut ce să zic”, a declarat Edward Sanda.

Cleopatra Stratan[Sursa foto: Instagram]

Cleopatra Stratan a fost cerută în căsătorie când a împlinit 18 ani

Ba mai mult, tânăra își dorea enorm de mult să se logodească cu Edward Sanda. Artista a mărturisit că artistul este singurul ei iubit și că a simțit de la început că el este primul și ultimul bărbat pe care o să-l iubească pentru totdeauna.

„Eu n-am avut nicio relație până acum și am zis că dacă totuși o să am un bărbat în viața mea, vreau să fie primul și ultimul pe care eu o să îl iubesc, până în ultima secundă”, a spus Cleopatra Stratan.