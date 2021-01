Edward Sanda s-a enervat la culme. Mesajul transmis celor care-l critică: ”Vedeți-vă de viața voastră”

In articol:

Edward Sanda este unul dintre cei mai apreciați tineri din industria muzicală. Relația cu Cleopatra Stratan este foarte iubită de publicul, care-i urmărește pe cei doi îndrăgostiți pe rețelele sociale și nu numai. Artistul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, atunci când aceasta a făcut 18 ani.

Deși vestea a venit ca o bombă în showbiz-ul românesc, iată că cei doi au planuri mari împreună. De curând, Edward Sanda a răbufnit la adresa răutăcioșilor, săturat până peste cap de comentariile răutăcioase din mediul online.

Cântărețul s-a enervat la culme, sătul să mai asculte gurile rele, care-i critică relația cu Cleopatra Stratan. Astfel, acesta a avut un mesaj important de transmis:

„Niciodată să nu vă trăiți viața după principiile și PRECONCEPȚIILE altora! Aveți doar o viață! Faceți ceea ce simțiți atunci când simțiți! Voi decideți ce e cel mai bine pentru voi și ce vă aduce fericire în viață! «Eu sunt de părere că… », «Eu cred că… » Taci!

Trăiește-ți viața ta! Ăștia care vă dați cu părerea gratuit și criticați în necunoștință de cauză, se vede de la o poștă cât sunteți de nefericiți! Am o idee! Mai întâi vedeți-vă de viața voastră și după de a celorlalți! Pace și iubire la toată lumea!”.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan, din ce în ce mai fericiți împreună

Edward și Cleopatra par mai fericiți ca niciodată.

Aceștia petrec mult timp împreună, lucru care-i face să se iubească și mai puternic. Cei doi amorezi și-au dus relația la următorul nivel, locuind împreună.

„Am fost o lună de zile la Chișinău, am venit duminică, am locuit împreună, separat de părinții ei, singuri. Am privit asta ca pe ceva normal. Am gătit, am făcut curățenie împreună, nu ne-am plictisit, am făcut de toate. A fost foarte frumos, am construit mai mult. E primul an când nu am avut evenimente de sărbători, dar statul cu ea a compensat totul, a fost exact așa cum trebuia să fie”,a povestit Edward Sanda, în cadrul unei emisiuni TV.