„Efectiv, Lizzie profită de bunătatea mea” Eliza și Cosmin Natanticu, o relație demnă de invidiat! Actorul îi face mereu pe plac soției sale: „Să nu zică că sunt eu un om rău”

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din țara noastră. Cei doi sunt împreună de mulți ani și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. De-a lungul timpului, au reușit să-și construiască cariere de succes, motiv pentru care au adunat de partea lor o mulțime de fani.

Oamenii îi îndrăgesc, mai ales că întotdeauna sunt sinceri și mereu cu zâmbetul pe buze. Cât despre relația lor, autoironia și umorul sunt pe primul plan, motiv pentru care reușesc întotdeauna să treacă cu bine peste toate provocările vieții.

Cosmin Natanticu îi face mereu pe plan soției sale

Chiar dacă Eliza și Cosmin Natanticu nu au copii, de curând actorul a mărturisit că locuința sa nu este deloc goală, ci din contră. Se pare că soția sa a adoptat o cățelușă de pe stradă, chiar dacă la început nu a fost de acord și el. Cu toate acestea, comediantul spune că nu a putut să cedeze în fața partenerei sale de viață, mai ales că își dorea foarte mult să salveze cațelul, astfel încât Cosmin Natanticu nu a avut altceva de făcut decât să se conformeze.

„Efectiv, Lizzie profită de bunătatea mea, câtă mai am. Nu știu câtâ mai am. Ideea este așa.(...) Lizzie a găsit o cățelușă sub o băncuță. Era săraca lovită, chinuită. A zis să o luăm și să avem grijă de ea. Eu i-am zis că nu, că avem unul și îmi este suficient. A fost scandal mare. A plâns ca un copil. Cum îi vezi aici pe copiii ăștia că plâng, așa și ea. Dacă le iei jucăria îi vezi că se tăvălesc prin nisip și încep să plângă. Așa era Lizzie prin casă. Doar că nu aveam nisip, aveam noroi. Dar asta este o altă discuție.”, a mărtusit Cosmin Natanticu pentru ego.ro.

Surpriza a venit ulterior, atunci când au descoperit că avea puiuți, astfel încât, în loc de un câine așa cum s-ar fi așteptat, s-au pomenit peste noapte cu șase căței, întrucât aveau deja acasă unul. În ciuda faptului că au decis de comun acord să dea puii spre adopție, se pare că îndrăgitul comediant s-a atașat foarte tare de o cățelușă, motiv pentru care a decis să o păstreze, chiar dacă mai aveau încă doi câini în afara de ea, ceea ce nu a putut fi decât un motiv de bucurie pentru Eliza Natanticu.

„După ce m-a rugat încontinuu, că are ea grijă de ea, am zis că bine, hai. Să nu zică că sunt eu un om rău. După trei luni, această cățelușă a fătat patru pui. Și eu de la un cățel m-am trezit în casă cu șase. Șase. Șase în casă. Pe pui i-am dat, că am zis că nu se poate, trebuie să-i dăm, doar că una dintre cățelușe a venit înapoi pentru că familia care a luat-o copiii nu prea aveau grijă de ea, o chinuiau. Au returnat-o, au dat-o retur, urmând ca noi să o dăm altei familii. Doar că eu până am găsit o altă familie am prins drag de ea. E pui și știi cum sunt puii. Am zis că unde sunt doi, cresc și trei, așa că am rămas în casă cu trei căței.”, a mai spus comediantul pentru sursa menționată anterior.