Survivor România" />

Concurenții necunoscuți de la Survivor România. Primele detalii despre concurenții care le vor înfrunta pe cele 10 vedete din concurs.

Zece concurenti ambitiosi, inca necunoscuti publicului larg, vor raspunde provocarii uriase lansate de „Survivor Romania", reality-ul care va fi difuzat, in curand, de Kanal D.

Concurenți Survivor România - Adriana Popescu

Cei zece curajosi isi vor testa limitele fizice si rezistenta psihica in cea mai dura competitie din istoria televiziunii. Diferiti ca varsta si preocupari cotidiene, acestia sunt gata de confruntarea cu jungla Dominicana, pentru a-si testa limitele in conditii greu de imaginat omului obisnuit cu confortul modern. La start se afla cinci fete si cinci baieti cu calitati fizice de exceptie.

Adriana Popescu este din Bucuresti, are 29 de ani si e mama unei fetite de 4 ani. In prezent lucreaza intr-un magazin cu articole sportive. A practicat handbal de performanta timp de 19 ani si de 6 ani joaca la echipa de rugby Universitatea Cluj.

"Am decis sa particip la <Survivor Romania> pentru fetita mea, Eva. Vreau sa inteleaga ca si femeile sunt puternice, nu neaparat fizic, cat mai ales psihic. Vreau sa castig competitia si sper ca telespectatorii care ma vor privi sa spuna <Da! Femeile pot! O mamica a castigat Survivor!> Noi, mamele, suntem niste supravietuitoare", a declarat Adriana Popescu.

Concurenți Survivor România - Elena Karina Fetica

Elena Karina Fetica este o tanara de 24 de ani, din Craiova. Este masteranda in International Economics si Business Administration, absolventa a Facultatii de Finante Banci si este pasionata de masini, avand propriul ei vlog dedicat industriei auto. Este o pasionata de fitness si, timp de 3 ani, a practicat kickboxing. Spune ca are o relatie speciala cu sportul inca din copilarie.

"Particip la <Survivor Romania> ca sa imi demonstrez mie insami ca pot face fata oricarei provocari. Telul meu este sa castig. Sunt o fire bataioasa, cred ca am atuurile necesare pentru a supravietui", declara Elena Karina Fetica despre motivele care o aduc in competitie.

Concurenți Survivor România - Ema Carmen Huruială

Ema (Emanuela) Carmen Huruiala are 30 de ani, este din Resita si este de profesie contabila. Face sport din pasiune, mersul la sala fiind o constanta in viata sa.

"Particip la <Survivor Romania> in primul rand ca sa scap de monotonia de zi cu zi; sunt sigura ca pot face fata acestui experiment inedit. Am lucrat foarte multi ani in agricultura si ma pot adapta usor", explica Emanuela Carmen Huruiala.

Concurenți Survivor România - Lilia (Lola) Crudu

Lola (Lilia Crudu) este o tanara de 32 de ani din Chisinau care locuieste de 12 ani in Bucuresti. Este antrenor personal de fitness, agent de vanzari pentru asigurari de viata si MC, pentru ca muzica este ceva fara de care nu poate trai.

"Sunt in aceasta competitie pentru a-mi demostra mie si familiei mele ca sunt puternica si pentru a-l face pe fratele meu mandru de mine. Accept orice provocare din partea vietii. Vreau sa am ce le povesti copiilor si nepotilor mei", afirma Lilia Crudu.

Concurenți Survivor România - Claudia Mirela Rostas

Claudia Mirela Rostas are 28 de ani, este din Cluj Napoca si lucreaza ca femeie de serviciu, iar in timpul liber activeaza ca voluntar in beneficiul copiilor orfani. A practicat judo, handbal, volei inca din copilarie.

"Imi place experienta <Survivor>, am urmarit formatul si imi doresc sa vad daca anii de sport ma vor ajuta acolo. Imi doresc sa fiu in Dominicana si sa lupt", spune aceasta.

Concurenți Survivor România - Andrei Ciobanu

Andrei Ciobanu, in varsta de 29 de ani, este profesor de canto la Colegiul National de Arte George Apostu din Bacau. Merge la sala de 13 ani, joaca fotbal saptamanal si a practicat timp de doi ani tenis de camp. A experimentat si inot, handbal, volei, dar cel mai mult ii place sa schieze.

"Particip la <Survivor Romania> ca sa traiesc cea mai tare experienta din viata mea! Vreau sa ma cunosc in situatii limita, vreau sa ma autodepasesc, vreau sa invat si sa fiu din ce in ce mai bun. Sunt ambitios, puternic, plin de incredere, pregatit sa depasesc orice obstacol. Stiu sa pierd, desi nu-mi place. Vreau sa demonstrez oamenilor si copiilor ca se poate, ca visele devin realitate!", spune Andrei Ciobanu.

Concurenți Survivor România - Remus Laurențiu Mihai

Remus Laurentiu Mihai are 41 de ani si locuieste in Bucuresti. Pasionat de zbor, este pilot de elicopter si de avion. Practica parasutismul insa a incercat si sporturile dure, precum shodokan, thai shin do. De aproape trei ani merge zilnic la antrenamente de fitness si, de curand, si-a descoperit o noua pasiune, cascadoria, fiind parte dintr-o echipa de cascadori. Spirit antreprenorial, si-a dezvoltat o firma de organizare evenimente aviatice.

"Am ales acest gen de concurs pentru ca dintotdeauna am urmarit o astfel de provocare, cu oameni din medii diferite, cu caractere care se cunosc cu adevarat atunci cand se afla in situatii limita, dincolo de confortul zilnic. Doar asa te cunosti cu adevarat. Consider ca nicio provocare nu este suficient de mare pentru aceia care doresc sa-si scrie singuri destinul. Astept cu nerabdare sa ma cunosc mai bine, atat ca relationare sociala cat si ca abilitati. Toti vom descoperi luptatorul din noi, gata sa-si provoace si sa-si depaseasca limitele", spune, plin de incredere, Remus Laurentiu Mihai.

Concurenți Survivor România - Cristian Marius Ioniță

Cristian Marius Ionita, are 27 de ani, este originar din Bucuresti si de trei ani s-a stabilit in Reading, Marea Britanie, unde este managerul unui restaurant. A practicat arte martiale, kick-boxing si wushu timp de 13 ani, fiind multiplu campion national la cele doua ramuri sportive.

"Particip la <Survivor Romania> pentru a iesi din zona de confort si pentru a-mi depasi limitele. Am mare incredere in fortele proprii si in echipa mea", a declarat acesta.

Citeste si: Dan Cruceru va fi prezentatorul „Survivor Romania”! Reality-ul, un adevarat experiment social, le va oferi telespectatorilor cea mai autentica si intensa competitie a anului 2020

Citeste si: Totul despre Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România

Concurenți Survivor România - Emanuel Neagu

Emanuel Neagu are 23 de ani si este dansator profesionist. Este originar din Cocorastii Colt, judetul Prahova, dar locuieste in Bucuresti. A incercat toate sporturile, insa marea lui pasiune a fost dansul, care i-a devenit si profesie.

"M-am inscris la <Survivor Romania> din pasiune pentru sport si pentru adrenalina, pentru necunoscut. Ma consider un tip rezistent, creativ si ma descurc in orice situatie", afirma acesta.

Concurenți Survivor România - Andi Constantin

Andi Constantin are 28 de ani si este originar din Baicoi, Prahova. Este atlet de performanta, practica fitness de peste 10 ani si este multiplu campion national la aceasta ramura sportiva. Are ca background sportiv si karate, kick-boxing si kempo si, in paralel, timp de 11 ani, a jucat fotbal. Andi este antreprenor si creator de continut online. In prezent locuieste in Bucuresti.

"Am ales sa particip la <Survivor Romania> pentru ca sunt un adept al provocarilor, am o fire competitiva si pentru ca simt nevoia de o iesire din cotidian, de o schimbare de directie de la regulile inguste ale societatii", declara Andi Constantin.

Pe toti acesti concurenti, cu caractere puternice, cu profesii diferite, provenind din medii diverse, ii uneste un singur tel, acela de a-si depasi limitele si a deveni acel "Supravietuitor" care sa inspire milioane de oameni ca totul este posibil cand crezi in visul tau: Survivor România.