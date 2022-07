Ei sunt cei mai fericiți părinți! TOP vedete cărora copiii le-au urmat cariera!

In articol:

Familia este considerat unul dintre cei mai importanți factori în alegerea carierei de către un copil.

Părinții reprezintă modelul și ghidul după care se orientează în profesie. Deși decizia este luată de el, copilul preia din comportamentul și gândirea părinților și are nevoie de sfaturi și îndrumări, care să îl convingă că este pe calea cea bună.

Atunci când fiul sau fiica ta alege să urmeze același drum ca tine, devii fericit peste măsură. Iată vedetele ale căror copii au ales să aibă aceeași meserie ca și părinții lor.

1. Ștefan Bănică Jr.- fiul lui, Radu Ștefan Bănică

Fără doar și poate, Ștefan Bănică Jr. se numără printre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, iar foarte mulți români ar vrea să-l invite pe cântăreț la evenimente private, precum nunți sau botezuri, însă costurile sunt destul de ridicate în ceea ce îl privește. Fiul său i-a urmat cariera, moștenindu-i nu doar talentul, cât și șarmul.

2. Adrian Minune- fiicele lui, Karmen și Adriana Simionescu

Radu Ștefan Bănică este fiul cel mare al artistului Ștefan Bănică Jr., care, în prezent, este de profesie actor. Acesta a cunoscut celebritatea în urma participării la un concurs de mare anvergură de imitat vedete și încearcă cât mai mult posibil să își creeze propria amprentă și să nu trăiască în umbra tatălui său.

Adrian Minune se numără printre cei mai apreciați maneliști de la noi din țară, iar acesta lucru este indicat de cifre, căci melodiile sale fac milioane de vizualizări pe YouTube, iar artistul este invitat la numeroase

concerte și evenimente private. Fiicele lui, Karmen și Adriana, au descoperit aceeași pasiune, din care și-au dorit să o transforme și în carieră.

Karmen Simionescu a mărturisit că a avut întotdeauna o pasiune pentru muzică, mai ales că tatăl ei este cântăreț. Aceasta a început să cânte de la o vârstă fragedă și chiar să-și acompanieze părintele uneori, iar când a descoperit că are un talent aparte, a decis să îl fructifice și să ia lecții de canto, pentru a-și perfecționa vocea. Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, iubește muzica și își dorește o carieră în acest domeniu. Aceasta este pe cale să se căsătorească și este foarte entuziasmată de acest lucru. Familia este totul pentru ea și adesea se gândește cu adesea la perioada copilăriei.

3. Florin Salam- fiica sa, Betty Blue

Florin Salam este unul dintre cei mai iubiți maneliști de la noi. Cântărețul se bucură de un succes formidabil. Fiecare piesă, pe care o lansează, ajunge un adevărat hit. Fie că este pe scenă, la un eveniment de lux sau pe micul ecran, artistul este pregătit să facă un spectacol de senzație. Fiica lui Betty, i-a moștenit talentul, însă nu a vrut să continue în industria de manele, ci muzică ușoară, comercială, să poată fi auzită pe radio. Betty Stoian sau cum este cunoscută în industria muzicală, Betty Blue, este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. Cu toții știu că este fiica celebrului manelist Florin Salam, însă aceasta nu s-a folosit de renumele tatălui ei și și-a construit singură cariera pe care o are astăzi.

4. Mircea Baniciu, fiica sa, Ana Baniciu

Mircea Baniciu este un artist veritabil, cunoscut de întreaga țară. Deși a fost mereu pus în topurile celor mai apreciați cântăreți, acesta a rămas modest, pe poziții, concentrându-se pe ceea ce iubește cel mai mult să facă: muzica.

”Nu am nicio legătură, nu mă interesează asemenea topuri. Ca să fiu sincer, şi scuzaţi-mă că sunt atât de drastic, eu de unii din top nici nu am auzit. De un băiat care e şi producător, Tom Boxer, eu chiar nu am auzit…”, ne-a spus, amuzat, Mircea Baniciu.

Ana Baniciu, fiica lui, a uimit pe toată lumea când s-a lansat și ea în industria muzicală. Aceasta este cea mai bună prietenă a Ralukăi, o altă cântăreață foarte iubită de public. De-a lungul timpului a lansat diverse piese care au strâns milioane de vizualizări și care au versuri profunde. În paralel cu o carieră de succes, Ana Baniciu a trăi și trăiește în continuare o poveste de dragoste cu Edi Kovacs.