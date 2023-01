Ei sunt concurenții celui de-al doilea sezon “Casa iubirii” ! 14 concurenți, 7 fete și 7 băieți, determinați să își găsească sufletul pereche în reality show-ul difuzat la Kanal D!

Cel de-al doilea sezon al emisiunii “Casa iubirii” a început astăzi la Kanal D! Emoţiile au fost uriaşe in platoul celui mai iubit reality show din Romania! Primii 10 concurenți au fost prezentați publicului, 5 fete și 5 băieți se află deja în căutarea sufletului pereche. Ceilalti 4 concurenti, 2 fete si 2 baieti, din primul sezon al emisiunii, care si-au dorit sa continue aventura extraordinara in Casa iubirii, vor fi prezentati publicului astazi, in cea de-a doua parte a emisiunii, incepand cu ora 16:30. Au

avut loc si primele interacţiuni intre ei, astfel încat cei din faţa micilor ecrane şi-au putut face o primă impresie despre aceştia. Fiti alături de ei in aceasta noua călătorie extraordinară în “Casa iubirii”.

NONA

Nona are 30 de ani, este din Republica Moldova și lucrează ca artist tatuator. Se autocaracterizează ca fiind o persoană hotărâtă și diplomată. A trecut prin experiența unei căsătorii, iar acum își dorește ca în “Casa iubirii” să îl întâlnească pe cel alături de care își poate întemeia adevărata familie.

Spune că este foarte selectivă și pretențioasă în privința potențialului partener. Nona vrea să participe la emisiune pentru că va avea astfel șansa să cunoască pe cineva cu adevărat, în diferite ipostaze din casă. Consideră că în Casa iubirii își va putea da seama mai ușor dacă un bărbat e sincer.

BIA

Bia are 19 ani, este din Iași și e studentă în anul 2 la Coregrafie.

Tânăra își dorește ca în “Casa iubirii” să simtă fiorii iubirii și crede în dragoste la prima vedere. Se declară ca fiind spontană, nerăbdătoare să lege prietenii, și spune că îi plac experiențele care o ajută să evolueze.

Își dorește să învețe lucruri noi și crede că se va adapta destul de ușor vieții alături de concurenții din casă. Pasionată de machiaj, spune că a învățat foarte multe în acest domeniu din ședințele de make-up la care a participat în calitate de model.

MIHAELA

Mihaela are 28 de ani, este din Satu Mare și lucrează ca recepționer la un hotel. Tranșantă, amuzantă și sinceră, așa cum se caracterizează tânăra, aceasta spune că își dorește ca în “Casa iubirii” să întâlnească un partener onest și corect cu ea. Este o familista convinsă, foarte atașată de mama și bunica sa.

Mihaela spune că vrea să își întâlnească dragostea adevărată în această emisiune, mai ales că își dorește să se mărite cât mai curând.

CRISTINA

Cristina are 19 ani, este din Sibiu și e studentă la Drept. Se descrie ca fiind o fire ambițioasă, sensibilă, amuzantă, dar și încăpățânată. Crede că uneori timiditatea o împiedică să obțină ceea ce își dorește. Ne-a dezvăluit că până acum nu a întâlnit niciun băiat care să o aprecieze pe măsura calităților ei și speră ca în “Casa iubirii” să se îndrăgostească de acel cineva care să o merite și care să știe să o facă fericită.

EMMA

Emma are 20 de ani, este din Onești și profesează ca ospătar, șofer și curier. Tânăra se declară o luptătoare înnăscută. Spune despre ea că e pasionată de mașini încă din copilărie, este o mare iubitoare de viteză și adrenalină. A avut o copilărie marcată de lipsa mamei și își dorește ca odată intrată în “Casa iubirii” să simtă că este iubită și protejată, un sentiment care i-a lipsit atât de mult în copilărie și în adolescență. Speră ca să își întâlnească marea iubire în acest reality show.

ROBERT

Robert are 32 de ani, locuiește în Spania de mai bine de 20 de ani și profesează ca instalator de fibră optică. Fost model și pasionat de motoare și adrenalină, tânărul povestește că unul dintre momentele sale de relaxare este dat de plimbarile cu motorul, în vecinătatea însoritului oraș Valencia.

Robert vine în “Casa iubirii” cu gândul de a-și găși jumătatea, fiind convins că sufletul lui pereche este o româncă. Loialitatea și altruismul sunt punctele forțe pe care acesta mizează, totodată Robert mărturisește că vorbește foarte mult și, de cele mai multe ori, neîntrebat.

MARINEL

Marinel are 27 de ani, locuiește în Satu Mare și se declara un bun agricultor și, de asemenea, un talentat cântăreț de muzică de petrecere. Tânărul vine în “Casa iubirii” cu așteptări mari, își dorește să se îndrăgostească de o față înaltă și cu un zâmbet perfect.

Mari este mândru de realizările lui și crede că un bărbat trebuie să fie descurcăreț în orice situație, să poată oferi sprijin material familiei sale, însă nu se declară generos peste măsură. Mari spune despre el că este vorbăreț, cel mai mare defect al lui fiind dat de faptul că este perfecționist.

ANDREI

Andrei are 26 de ani, este din Iași și până de curând, a fost angajat în cadrul MApN, însă a demisionat pentru a veni în “Casa iubirii” și a-și găși sufletul pereche. Se descrie ca fiind un curtenitor și pretențios în relația cu femeile, glumeț, cu un stil personal stilistic de invidiat, tânărul mărturisește totodată că îi place să fie mai mereu în centrul atenției. Are un frate geamăn alături de care își dorește să se lanseze în afaceri, în industria alimentară.

ALEXANDRU

Alexandru are 21 de ani, este din București și e student la Kinetoterapie. Spune despre el că e narcisist, charismatic, vulcanic, disciplinat, iubește viața și este în permanentă căutare de experiențe noi, menționând totodată că nu acceptă să fie tratat cu superioritate de oameni care au realizat mai puțin decât el.

În “Casa iubirii” speră să întâlnească o față empatică, naturală și amuzantă.

PATRICK

Patrick are 22 de ani, este din Timișoara și a fost referent la firmă de securitate deținută de tatăl lui. Încrezător în forțele lui, curajos în contexte noi, vorbăreț și charismatic, Patrick crede că unul dintre atuurile lui cele mai puternice este zâmbetul frumos. Spune despre el că e prietenos, calm și că se integrează ușor în orice mediu.

În “Casa iubirii” își dorește să întâlnească o față înțelegătoare, de la care să învețe lucruri noi.

Reality show-ul “Casa iubirii”, prezentat de Andreea Mantea, poate fi urmărit de luni până vineri, de la 10:00 și 16:30, și în fiecare sâmbătă și duminică, de la 16:00 și 19:00, la Kanal D!