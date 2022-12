Ei sunt copiii care reprezintă România la concursurile internaționale de Miss! Ia tradițională, purtată pe podium în cele mai mari țări ale lumii | EXCLUSIV

In articol:

România are multe lucruri frumoase de oferit, iar unul dintre primele de pe listă sunt copiii talentați de care trebuie să fim mândrii.

Printre aceștia se numără și fetițele care ne reprezintă țara la concursurile internaționale de Miss și de frumusețe pentru copii.

Portul tradițional românesc a fost adesea principala atracție pe podiumurile din Milano, Dubai, Miami, Londra sau Paris. Copiii români sunt mândria de țara lor, dar și de lucrurile pe care le realizează ori de câte ori participă la concursurile de frumusețe pentru cei mici. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Catălina Buzdun- Rafaila, descoperitoarea de talente, despre provocările și avantajele pe care le au concursurile de frumusețe pentru copii și cum se schimbă viața copiilor după ce încep modellingul.

Copiii români, mândri să își reprezinte țara la concursurile de frumusețe pentru cei mici

Micuții români sunt mândri să își reprezinte țara peste graniță, iar pentru fetițe concursurile de frumusețe sunt o modalitate interesantă prin care își pot construi personalitatea. Copiii din prezent sunt mult mai curajoși, mult mai optimiști și categoric nu au deloc emoții atunci când pășesc pe podium.

Dacă inițial s-ar crede că podiumurile de modă sunt făcute doar pentru fetițe, ei bine și băiețeii din România au primit premii extraordinare la concursurile de peste graniță.

Cătălina Buzdun- Rafaila organizează evenimentele din țara noastră și se ocupă de carierele fetițelor care cuceresc podiumurile internaționale.

"Din 2016 până acum, au fost zeci de copii români care au reprezentat cu mândrie România și au venit cu premii extraordinare. Ne mândrim cu prima concurentă româncă la Little Miss world în Grecia 2016, Sară Anastasia Buzdun precum și cu primul și singurul copil care a câștigat un Grand Prix acolo, Fabian Busuioc.

T otodată, anual reprezentanți ca Andreea Costache, Paula Both, Maria Imperiale, Alesia Stoica, Andrei Lupașcu, Maria Ene, Maria Flăcău, Raymond Dinu, Alexandra Mazăre șamd ne-au adus coroane de la Little Miss Galaxy (Bulgaria), Top child model (Georgia), Future fashion faces (Turcia) șamd. Tuturor și fiecăruia în parte le purtăm un deosebit respect pentru că au dus steagul României în alte țări și ne-au făcut mândri că suntem Români, prin performanțele lor", ne-a mărturisit Cătălina Buzdun – Rafalia, Organizator de evenimente și Director Național.

Copiii reprezintă România la concursuri internaționale de frumusețe [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Concursurile de frumusețe pentru copii, un motiv de bucurie, dar și o provocare

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu Cătălina Buzdun – Rafalia și despre provocările pe care organizarea acestor evenimente le aduce și au aflat care sunt avantajele de care se bucură copiii în viitor.

"Ca avantaje profesionale ale concursurilor internaționale menționăm: o deschidere mai mare către modellingul internațional serios, portofolii și photobookuri care ajută modelele în a găsi joburi sau alte oportunități, fiindcă la fiecare eveniment internațional găsim scouteri de la cele mai importante agenții din lume. Ca beneficii culturale pentru copii menționez există adaptarea la diverse condiții de mediu, temperaturi; socializare și o mai bună înțelegere a altor culturi, rase, religii; culturalizare prin vizitarea altor țări și schimbul de experiență.

Ceea ce am observat de-a lungul vremii, în cei 7 ani de când “cucerim lumea” este că micuții noștri au perspective diferite, față de alți copii de vârstă lor, care nu călătoresc și nu experimentează la fel. Au mai multă încredere și stimă de sine, acceptă mai repede schimbările, se adaptează și acomodează rapid la orice condiții, cunosc importantă punctualității, a programului impus sau a unui deadline, respectă că să fie respectați, se comportă că niște adulți în miniatură, uneori chiar mai responsabili că adulții.

Ca dezavantaje cred că pot menționa oboseală acumulată în timpul unui concurs de 7 zile internațional, în care zilnic ai repetiții și probe. În plus, zborurile, drumurile etc. Un alt inconvenient aș zice, nu neapărat un dezavantaj este faptul că fiecare concurs are în medie 6-8 probe iar costurile pentru pregătiri devin greu de suportat când ai 2-3 concursuri pe an", ne-a spus ea.

Când vine vorba de provocări, totul este posibil, însă cele mai mari probleme apar atunci când vine vorba de realizarea ținutelor.

"Cele mai mari provocări țin de realizarea ținutelor, fiindcă toate concursurile de modelling și talente organizate de noi au probe cu diverse tematici. Dacă la Future fashion faces avem proba Rock& roll, la Little Miss Planet avem ținută cu tematică ECO, la World Rising stars avem Rochie de cocktail, la Best princess avem Rochie de seară albă, șamd. Adaptarea la specificul probei este un punct din notă totală 5, așadar este extrem de important să găsim ținute spectaculoase, inedite și extravagante, care să dea bine pe scenă și să le pună concurenților in valoare abilitățile de model", a mai explicat ea, pentru WOWbi.ro.

Copiii reprezintă România la concursuri internaționale de frumusețe [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Sânziana Buruiană, mândra mămică a unei fetițe ce defilează la concursurile de frumusețe

Sânziana Buruiană este o mămică extrem de mândră. Vedeta nu doar că are două fetițe superbe, dar sunt și mici dive pe podiumurile de modă. Fetițele frumoasei blondine participă și ele la concursurile naționale și internaționale de Miss pentru copii, iar Sânziana ne-a povestit cum este pentru ea, ca mamă, să le vadă pe podium.

" Mă simt foarte mândră când văd că sunt pe podium și ocupă locuri importante și cele mai mari emoții le am la concursurile internaționale unde vin copii din toată lumea concurență este destul de mare", a mărturisit vedeta.

Deși ea a avut parte de o carieră remarcabilă pe micul ecran și își dorește ca fetele ei să o moștenească, vedeta vrea ca micuțele să reușească prin forțele proprii așa cum și-a construit și mama lor succesul.

Copiii reprezintă România la concursuri internaționale de frumusețe [Sursa foto: WOWbiz.ro]

"Mie îmi place tot ce realizează să fie prin forțele proprii nu să le ajut eu sau să câștige locul 1 pentru că sunt fetele mele. Așa cum și eu mi am urmat visul fără "pile"și an reușit ce i drept mai greu dar prin forțele proprii. Eu le susțin indiferent ce vor alege și m aș bucură că măcar una din ele să urmeze o carieră artistică pentru că mă depășesc cu mult și la talent și la frumusețe", a mărturisit ea, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Izabela, fiica cea mare a Sânzianei Buruiană are deja propria personalitate, după cum povestește vedeta/ Micuța este o adevărată divă și mereu își compune singură ținutele și vine cu idei pentru prezentările sale.

"Iza deja are personalitatea ei își compune singură ținutele pentru fiecare eveniment și accesoriile chiar mă gândesc să creez o colecție după gustul ei cred că multe fetițe ar purta ținutele. Nu-i plac hainele prea pompoase ci confortabile dar foarte chic în același timp", a dezvăluit Sânziana Buruiană.

