Ei sunt Războinicii de la Survivor România propuși spre eliminare

Războinicii au votat și au ales să-i propună spre eliminare pe Lola și Remus.

"Remus și Lola sunt cei doi războinici propuși spre eliminare, a spus Dan Cruceru.

Scandal în echipa Războinicilor, la Survivor România! Andi și Andrei s-au certat de la mâncare

Publicul este cel care decide cine părăsește echipa.

Primul scandal serios s-a produs în echipa Războinicilor de la Survivor România. Andi și Andrei s-au certat de la mâncare.

Andi i-a reproșat lui Andrei, colegul său din echipa Războinicilor, că își alege mereu primul farfuria și l-a acuzat de faptul că este egoist și că are tendința să aleagă farfuria mai plină.

Cei doi și-au aruncat cuvinte grele și până la un adevărat scandal a fost doar un pas. Urmăriți în video ce s-a întâmplă în echipa Războinicilor.

Concurenți Survivor România - Lilia (Lola) Crudu

Lola (Lilia Crudu) este o tanara de 32 de ani din Chisinau care locuieste de 12 ani in Bucuresti. Este antrenor personal de fitness, agent de vanzari pentru asigurari de viata si MC, pentru ca muzica este ceva fara de care nu poate trai.

"Sunt in aceasta competitie pentru a-mi demostra mie si familiei mele ca sunt puternica si pentru a-l face pe fratele meu mandru de mine. Accept orice provocare din partea vietii. Vreau sa am ce le povesti copiilor si nepotilor mei", afirma Lilia Crudu.

Concurenți Survivor România - Remus Laurențiu Mihai

Remus Laurentiu Mihai are 41 de ani si locuieste in Bucuresti. Pasionat de zbor, este pilot de elicopter si de avion. Practica parasutismul insa a incercat si sporturile dure, precum shodokan, thai shin do. De aproape trei ani merge zilnic la antrenamente de fitness si, de curand, si-a descoperit o noua pasiune, cascadoria, fiind parte dintr-o echipa de cascadori. Spirit antreprenorial, si-a dezvoltat o firma de organizare evenimente aviatice.

"Am ales acest gen de concurs pentru ca dintotdeauna am urmarit o astfel de provocare, cu oameni din medii diferite, cu caractere care se cunosc cu adevarat atunci cand se afla in situatii limita, dincolo de confortul zilnic. Doar asa te cunosti cu adevarat. Consider ca nicio provocare nu este suficient de mare pentru aceia care doresc sa-si scrie singuri destinul. Astept cu nerabdare sa ma cunosc mai bine, atat ca relationare sociala cat si ca abilitati. Toti vom descoperi luptatorul din noi, gata sa-si provoace si sa-si depaseasca limitele", spune, plin de incredere, Remus Laurentiu Mihai.