„El a fost mereu mai bun decât mine” Speak, dezvăluiri sincere despre fratele lui. Artistul a simțit că a trăit în umbra lui

Speak se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, acesta a colaborat cu o mulțime de cântăreți, ajungând astfel să fie extrem de apreciat. De asemenea, de când apare pe micile ecrane, Speak a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, care îi stă alături la tot pasul.

Deși are mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu că artistul are un frate, de care este tare mândru. Ei, bine, însă, deși acum se înțeleg de minune, în copilărie, lucrurile nu erau la fel, asta pentru că Speak a simțit mereu că fratele lui este mai bun decât el în orice.

„El a fost mereu mai bun decât mine în orice. În orice. Eu, la școală, eram oaia neagră, iar el, Mircea, ca el trebuia să fiu. Profesorii spuneau asta. El era foarte muncitor la baschet, eu eram puturos, dar foarte tehnic. Eu căutam mereu o scurtătură. La școală, el era olimpic. Eu nu prea m-am înțeles cu profesorii pentru că eu încercam să găsesc o logică în tot ce spun ei. Și mereu puneam întrebări, ceea ce nu le convenea. Probabil că nici ei nu aveau toate răspunsurile”, a spus Speak, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

Speak voia să facă tot ceea ce făcea fratele său

De asemenea, Speak își dorea să facă tot ceea ce făcea și fratele său, gândindu-se doar că ar putea să fie ca el.

Artistul chiar și-a adus aminte de câteva momente din copilărie, iar unul dintre acestea a fost atunci când fratele lui făcea înot, urmând la vremea aceea să

devină vicecampion național, iar din acest motiv, la rândul său, artistul a început să meargă la același sport.

„Pe fratele meu l-au dat ai mei la înot la cinci ani. La vârsta de zece sau șapte ani, a devenit vicecampion național și am vrut și eu după el. M-am dus la înot, am fost jumătate de an, nu mi-a plăcut. Fratele meu, după aceea, s-a dus la tenis, m-am dus și eu la tenis. Am jucat tenis și eu câteva luni, după aceea el s-a dus la baschet și acolo a rămas. După aceea am vrut și eu acolo”, a mai spus Speak.

Speak și fratele său