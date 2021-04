El a preluat o parte din atribuțiile ministrului interimar al Sănătății! A dat modelingul pe politică! Cine este, de fapt, Andrei Baciu

In articol:

Andrei Baciu are 35 de ani și un CV impresionant. Conform documentului, acesta are o experiență vastă în domeniul sanitar, iar din 2016 ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății, care este în prim-plan în lupta contra coronavirusului.

Ceea ce poate nu mulți știu este că înainte de a îmbrăca costumul de politician, Andrei Baciu a fost fotomodel și poza pentru lenjerie intimă masculină, ceea ce l-a împiedicat în urmă cu mai mulți ani să ajungă în fruntea ministerului Sănătății, dar iată că viitorul pare să-l aducă tot mai aproape de această funcție importantă. Andrei Baciu este și cumnatul celebrei Raluca Bădulescu.

Andrei Baciu, viitorul i-a surâs după ce s-a înscris în PNL, în 2015

După ce în urmă cu mai mulți ani se dezbrăca și poza în lenjerie intimă, acum este un posibil candidat la șefia ministerului Sănătății. Rareș Bodan, liderul PNL, a dezvăluit în urmă cu doar o zi că Andrei Baciu este una dintre propunerile liberarilor pentru funcția de ministru al Sănătății, dacă cei din USR-PLUS nu vor nominaliza în timp util pe cineva pentru această funcție.

Mai mult, după ce Florin Cîțu l-a demis din fruntea ministerului pe Vlad Voiculescu, premierul l-a propus pe Dan Barna ca interimar la Sănătate. După ce politicianul a refuzat această funcție temporară, Florin Cîțu s-a văzut nevoită să găsească o soliție pentru ca România să nu rămână fără conducere la cea mai importantă instituție în lupta cu pandemia de coronavirus, așa că a preluat el

mandatul de ministru al Sănătății interimar, cu acordul lui Klaus Iohannis. Iar pentru că nu poate face față la două funcții atât de important, șeful Executivului a avut nevoie de ajutor și a găsit, pe Andrei Baciu, căruia i-a delegat atribuțiile de la Sănătate.

„Ca mod de funcționare, voi delega atribuțiile domnului secretar de stat Baciu, pe managementul de zi cu zi, și voi avea, în fiecare zi, cu domnia sa o întâlnire. Dar, ca și până acum, mă voi implica pe partea de resurse, să vedem cu ce putem să vă ajutăm să aveți resurse. În ședința de guvern de astăzi sunt câteva acte normative care țin de Ministerul Sănătății și sper să le aprobăm, să avem o ședință de guvern. Dar în ceea ce privește coordonarea și managementul, domnul Baciu va fi delegat. Vom mai folosi și câțiva dintre consilierii mei pe sănătate. Președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților (fostul ministru al sănătății, liberalul Nelu Tătaru- n.r.), dacă e nevoie, ne poate ajuta, am și vorbit. Avem resurse, avem persoane cu care să mergem mai departe, deci nu asta e problema”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Prin urmare, Andrei Baciu a început deja să se ocupe de problemele din sistemul sanitar și nu ar fi deloc o surpriză dacă, în cazul în care USR-PLUS nu va nominaliza pe cineva ca ministru al Sănătății, Andrei Baciu să fie propunerea PNL. Rareș Bogdan a mai dezvăluit că printre propunerile liberarilor la această funcție mai sunt și Nelu Tătaru și Cristi Bușoi.

Ce l-ar recomanda pe Andrei Baciu în funcția de ministru al Sănătății

Nu este pentru prima dată când un partid îl are pe lista de propuneri pe Andrei Baciu pentru funcția de ministru al Sănătății. În 2015, Dacian Cioloș l-a propus pe fostul fotomodel la Sănătate, însă și-a retras decizia chiar înaintea votului de învestire. Motivul: pe rețelele de socializare apăruseră o avalanșă de forografii cu tânărul politician în lenjerie intimă, iar premierul Dacian Cioloş a decis să facă o altă nominalizare.

Andrei Baciu are o vastă pregătire în managementul în sănătate:

„Ianuarie 2015 – Aprilie 2015 Institutul Diplomatic Român- Politică externă și Diplomație

Septembrie 2013- Iulie 2014- Program de Formare in Management Spitalicesc- Şcoala Națională de

Sănătate Publică, Management si Perfecționare in Domeniul Sanitar Management and Leadership in Health and Social Care- The Open University – Marea Britanie

2011- Master in Medicină – Facultatea de Medicină Generală- Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila”- București

2011- Licență in Medicină Generală

2005-2011- Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Medicină Generală- București

2001-2005- Colegiul Militar Liceal “Mihai Viteazul’’ – Alba Iulia”, scrie în CV-ul său la secșiunea „educație”.