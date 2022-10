El e cu lectura și ea cu shopping-ul! Asta fac Ilie și Ioana Năstase când se duc la mall! Imagini de neratat cu cei doi | EXCLUSIV

In articol:

Ilie și Ioana Năstase sunt un cuplu iconic. Cei doi au trecut demult peste scandalul de la ziua de naștere a sportivului, atunci când sexy bruneta a întrerupt „petrecerea” și a pornit un taifun monden.

Acum sunt surprinși tot mai des în public, în ipostaze inedite.

Ilie și Ioana Năstase, activități diferite la mall

Se pare că lui Ilie și Ioanei Năstase le cam place să meargă la mall, însă să facă lucruri diferite. Paparazzi WOWbiz i-au surprins pe fiecare în parte, cum se comportă o zi la mall. Concluzia a fost că sunt foarte diferiți, poate chiar la poli opuși.

Ilie Năstase când merge la cumpărături, citește de fapt ziarul. În imagini observăm cum stă afară, în fața centrului comercial, plimbându-se dintr-o parte în alta. Nu prea avea răbdare Nasti. Oare de ce? Între timp, după puțină lectură de ziar, a dat câteva telefoane, apoi a rămas să navigheze pe dispozitiv.

Pe de altă parte, o avem pe Ioana, soția tenismenului, care e o divă din cap până în picioare. Îmbrăcată sport, dar cu părul lung buclat, merge spre bolidul de lux, nou-nouț dacă e să ne luăm după numerele roșii.

În mână nu putea să lipsească punguța de brand, semn că a avut loc o sesiune serioasă de cumpărături. S-a urcat la volanul mașinii și a plecat la drum. Cu ochelarii pe ochi și atitudinea de doamnă adevărată, nimeni nu o întrece pe Ioana Năstase.

De ce nu a mai divorțat Ioana Năstase de Ilie

Ioana Năstase era croită să divorțeze de sportiv, însă faptul că și-a retras cererea a uimit pe toată lumea. Sexy bruneta s-a răzgândit și a explicat și de ce a decis să facă acest lucru. Se pare că starea lui de sănătate este mai importantă ca statutul de femeie liberă pe care și-l dorește Ioana.

„ Toată lumea s-a întrebat de ce nu am divorțat de Ilie?! Se știe însă prin ce a trecut Ilie ultima dată. Băgasem actele, dar Ilie a venit la mine să se vaite că îi plesniseră niște vase de sânge! Așa m-a făcut să-mi retrag cererea! Nu m-a lăsat inima, pur și simplu! Am vrut să nu-mi fac păcate cu el! Eu m-am sacrificat, m-am lăsat pe mine pentru Ilie. Dumnezeu știe peste câte am trecut eu în căsnicia asta și le-am înghițit pe toate! Ilie era terminat acum, dacă nu eram eu lângă el!” , a declarat Ioana Năstase pentru Click, în urmă cu ceva timp.

