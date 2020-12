El e singurul om în fața căruia Florin Dumitrescu tremură de frică! Ce s-a ales de omul care l-a dat afară pe starul de la ”Chefi la cuțite” pe motiv că nu a fost în stare să gătească o omletă?

Florin Dumitrescu este azi un mare star al bucătăriei, însă nu a foste mereu așa. La începutul carierei, el a fost concediat pentru că șeful lui de atunci i-a reproșat că nu e în stare să gătească o omletă. Personajul care l-a dat afară este și azi un om extrem de influent, care are un ascendent moral evident în fața lui Dumitrescu.

Poreclit ”Corrado Cattani” de șefii teraselor din Mamaia

Omul cu pricina se numește Horia Constantinescu, este om de afaceri, milionar și recent a devenit șeful Direcției de Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanța, după ce în anii trecuți a fost director ANPC Constanța. Horia este omul în fața căruia patronii teraselor de fițe de la mare tremură, nu degeaba este poreclit Corrado Cattani (după numele celebrului polițist anti-mafia dintr-un serial italian).

Horia Constantinescu a ajuns șef la primăria Constanța

Horia Constantinescu l-a făcut praf, cu câțiva ani în urmă, pe Chef Dumitrescu, într-un interviu acordat WOWbiz.ro. El spune că a fost șocat când l-a descoperit la televizor pe cel pe care l-a dat afară de la restaurantul Bonton, care i-a aparținut. La acea vreme, Florin Dumitrescu era un simplu grătaragiu.

Horia Constantinescu: ”Florin Dumitrescu spăla melci și întorcea castane”

”A fost cel mult grătaragiu, e o diferenţă între asta şi chef. Spăla melci şi întorcea castane. Ucenicia în bucătărie se face lângă un bucătar pe care alegi şi cu care ai chimie. Eu nu m-am ocupat de angajarea oamenilor care sunt sub bucătarii şefi, ei fac asta, ei caută oameni. Restaurantul nostru avea o terasă de 3.000 mp şi aveam nevoie de mai mulţi oameni. Meniul a fost mereu fără artificii, toate erau alese ca la carte, reţetele erau internaţionale. Mi s-a semnalat că avem un bucătar alarmist, care îşi corectează foarte tare colegii. Am intrat în bucătărie într-o zi să urmăresc tot. Acolo, l-am descoperit pe Florin, era mai tinerel. L-am rugat să îşi aleagă un fel de mâncare pe care îl stăpâneşte cel mai bine să îl facă. A ales o omletă cu legume. A luat o ceapă pe care a tăiat-o nepotrivit. Atunci s-au încheiat raporturile de muncă (...)

Chef Dumitrescu e azi un star al bucătăriei

Florin nu are cunoştinţe, pentru el şi un sendviş este complicat. Nimic nu e la întâmplare în bucătărie, poate cafeaua cu lapte şi cartofii prăjiţi. Am aflat că a lucrat şi pentru Patrizia Paglieri. Mama ei e o bucătăreasă bună şi mâncărurile ei sunt excepţionale. Ea l-a dat afară. Mai bine se orienta spre coafor. Aspectul lui îl duce spre zona de stilist, nu de bucătar. Are părul lung, iar majoritatea bucătarilor au un aspect îngrijit”, a povestit Horia Constantinescu pentru WOWbiz.ro.

Cine e Horia Constantinescu?

Horia Constantinescu este nepotul istoricului și sociologului marxist Miron Constantinescu, președinte al Marii Adunări Naționale și omul care a încercat să-l dea jos de la putere pe Gheorghe Gheorghiu Dej. Într-un articol apărut pe info-sud-est.ro, Horia Constantinescu este descris ca un om de afaceri care a făcut milioane de euro și care a fost, în tinerețe, ”un rebel și un bătăuș”. ”Era în clasa a IV-a” când a avut prima dată nota scăzută la purtare, iar în clasa a XI-a a fost lăsat repetent la purtare. După Revoluție a început să se ”descurce”, a făcut primii bani din bișniță și camătă și i-a promis mamei lui că nu vor mai sărăci vreodată”.