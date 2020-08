In articol:

Polițistul care a fost lovit de șoferița din Buzău face declarații cutremurătoare despre seara în care s-a accidentat. Adrian Popa a spus că nu a avut intenții rele asupra femeii, dar s-a ales cu mâna fracturată.

Citeste si: Primele declarații ale șoferiței din Buzău care a lovit un polițist. De ce a fugit de omul legii

„Am observat un auto ce se deplasa în spatele meu că nu-i funcționează sistemul de lumini. Nu a fost nicio problemă. Nu era ceva garv. Dar fiind ora 19:30-20:00, m-am gândit că o să fie o problemă când o să se întunece. A trecut pe lângă mine, am observat că și pe partea din spate aceeași problemă o avea. I-am făcut un semnal scurt, nu a oprit, am crezut că nu am observat, am plecat ușor, i-am făcut și al doilea semnal moment în care a început să accelereze și să fugă. Am urmărit-o. A trecut pe roșu, am avut mare noroc că nu au fost alte mașini pentru că puteau să moară persoane acolo”, a spus agentul de poliție.

Urmărire ca în filme! Șoferița a încercat să-și piardă urma printre străduțe

Agentul de poliție a mai spus că în momentul în care a văzut că șoferița gonește s-a gândit că a consumat alcool sau nu are permis, două fapte destul de grave.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: Incredibil! Noi detalii din cazul femeii care a încercat să omoare un polițist pe motocicletă au ieșit la iveală

„Primul meu gând a fost: ori a consumat alcool, ori nu avea permis de conducere. Nu aveai de ce să treci pe roșu în intersecție fără să nu te asiguri. I-am făcut semnal cu braţul şi i-am zis opreşte, opreşte, s-a uitat la mine şi în momentul în care s-a uitat la mine a virat brusc stânga, m-a lovit, s-a redresat şi şi-a continuat deplasarea. În momentul în care m-a lovit, am dat drumul la motocicletă, eram conştient că mă duc în taxi, şi mă rugam ca taxiul din faţa mea să oprească în timp util, să nu mă lovească. M-am ridicat, am luat staţia şi am dat-o în urmărire să nu scape pentru că m-am gândit că e ceva foarte grav", a declarat agentul principal Adrian Popa.

Citeste si: VIDEO | Poliţist, după accident: "A vrut să mă omoare"

Adrian Popa spune că șoferița a făcut totul cu intenție.

„Sută la sută a fost intenţie, pentru că s-a uitat la mine. Nu i-am înţeles gestul. Eu în permanenţă am mers în spatele femeii. Sigur că m-a văzut de când m-a depăşit de la Democraţiei cu Unirii, unde am observat abaterea. Eu, văzând că nu opreşte, am intrat în depăşirea maşinii, ea pe banda unu, eu pe banda doi. Când i-am făcut semn cu braţul, m-a văzut şi pentru că a observat că nu poate să scape de mine pentru că o urmăream de la o distanţă foarte mare, m-a lovit şi fără să pună frână şi-a continuat drumul. Nu a avut nici cel mai mic semnal că a vrut să oprească sau să vadă despre ce e vorba", a mai declarat agent principal Adrian Popa, potrivit Știri de Buzău.

În prezent, polițistul are mâna fracturată și va trebui să stea în concediu medical timp de 14 zile. În seara accidentului, a fost prinsă la zece kilometri distanță de oraș, după ce doi civili au pornit în urmărirea ei și au ținut permanent legătura prin telefon cu mașinile poliției locale.