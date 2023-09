„El vrea, da! Să mai vrea, ce să zic!” Cristina Cioran nu cedează insistențelor fostului iubit! Alex Dobrescu încă speră că el și actrița se vor împăca

In articol:

Cristina Cioran și fostul ei iubit, Alex Dobrescu, au format un cuplu timp de mai mulți ani, însă au decis să meargă pe drumuri separate, la scurt timp după ce fiica lor a venit pe lume.

Cristina Cioran, declarații despre relația cu Alex Dobrescu

Chiar și așa, cei doi contribuie la creșterea și educația fetiței lor, ba chiar bărbatul speră că se va împăca cu artista. Recent, blondina a vorbit despre cum se înțeleg ea și Alex după atâta timp.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate la puțin timp după ce fetița lor a venit pe lume prematur, la doar 29 de săptămâni. Chiar dacă pentru actriță a fost o perioadă grea, bărbatul a fost mereu alături atât de ea, cât și de fiica lor. În cadrul unui interviu acordat recent, blondina a dezvăluit că ea și tatăl fetei sale sunt în relații foarte bune, ba chiar acesta speră că se vor împăca, însă aceasta se pare că are o cut totul altă părere.

„Suntem în termeni foarte buni, avem o fetiță de crescut și este foarte important să fim alături de ea. Avem o relație foarte OK! Eu nu spun niciodată, niciodată. (n.r. la o împăcare). Nu dau verdicte, nu spun că nu o să fac aia. Viața mi-a dovedit că ce am spus că nu o să fac, am făcut până la urmă. Eu încă mă țin tare! El vrea, da! Să mai vrea, ce să zic!”, a povestit Cristina Cioran pentru Ego.ro.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu vor fi alături de fiica lor în prima zi de grădiniță

Fetița Cristinei Cioran are aproape trei anișori, astfel că în această toamnă va începe grădinița.

Artista a mărturisit că atât ea, cât și Alex Dobrescu vor fi alături de cea mică pentru a îi spune într-un moment atât de special.

„Da, o să fim amândoi pentru prima zi a Emei la grădiniță. Este normal să îi spunem: “Pa!”. O să plângă, dar asta e viața, nu avem ce să facem! O să plângă, o să o lăsăm acolo, se va simți abandonată, luptă-te după la adolescență cu rana de abandon. O să ne acuze: “M-ați lăsat acolo singură, am amintiri!”. E OK!”, a mai spus actrița pentru sursa menționată anterior.

