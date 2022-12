Ele sunt vedetele care au renunțat la vicii! Au avut ambiție și au reușit: "Am aflat că îmbătrânește și m-a făcut să renunț" | EXCLUSIV

In articol:

Sănătatea e pe primul loc! Acest lucru a fost înțeles de majoritatea vedetelor care aveau vicii și au înțeles că trebuie să renunțe la ele.

Monica Anghel a renunțat la alcool

WOWbiz a realizat o listă a celebrităților ambițioase, care au ales în cele din urmă un stil de viață sănătos.

Monica Anghel se numără printre cei mai mari și de valoare artiști ai României. Aceasta este una din vocile cele mai puternice, având o carieră presărată numai cu succesuri. Artista are și un fiu pe care îl iubește și cu care se mândrește enorm.

Monica Anghel are o siluetă de invidiat la vârsta ei și asta doar datorită stilului de viață sănătos pe care îl are. Înainte nu ținea cont de ce mănâncă și cât de important este sportul în viața unui om, însă acum se preocupă așa cum trebuie de sănătatea corpului ei.

"Fac sport, am grijă ce mănânc, nu beau alcool, decât foarte foarte rar, nu pentru că nu se bea, ci pentru că alcoolul îți face poftă de mâncare și atunci evit și eu, doar în caz că e vreo ocazie foarte specială. Ultima oară când am băut alcool a fost de revelion, dar foarte puțin. Îmi place extraordinar de mult să petrec foarte mult timp în natură. În aer liber.", a declarat Monica Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Adina Halas nu mai fumează de 12 ani

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea.

Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic. Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Ultimul său proiect de mare anvergură a fost "Bravo, ai stil! Celebrities", în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Adina Halas este adepta unui stil de viață sănătos, fiind foarte preocupată de aspectul fizic. Este o femeie care se îngrijește și ține foarte mult la sănătatea ei. Adina a renunțat în urmă cu foarte mult timp la fumat și se simte mai bine ca oricând.

"Am renunțat la fumat. Nu am mai fumat o țigară de 12 ani. E foarte important să ai ambiție, să vrei cu adevărat. Ține foarte mult de cum îți însetezi mintea. Cu cât ești mai sănătos, cu atât de vei simți mai bine. Plus că fumatul îmbătrânește și mai tare m-a făcut să renunț. Mă bucur foarte mult că am renunțat la acest viciu.", a mărturisit Adina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Serghei Mizil a lăsat alcoolul și țigările pentru sănătate

Serghei Mizil este o figură publică extrem de îndrăgită de publicul român. A câștigat simpatia celor din jur prin umorul caracteristic și personalitatea lui extraordinară. Povestea lui de viață este atât de complexă, încât se poate scrie un întreg scenariu de film. Își iubește mult familia și face tot ce îi stă în putință să o vadă sănătoasă și fericită.

Serghei Mizil ne-a spus povești despre faptul că nu a băut 15 ani deoarece i-a interzis doctorul, astfel reușind să fenteze moartea.

"Nu am băut 15 ani, poate chiar mai mult. Un doctor foarte deștept mi-a spus că am început de ciroză. Atunci am început să râd atunci. Regret că a murit, era un om foarte tare. Era un foarte bun pedagog. Mi-a explicat că ficatul se regenerează și dacă fac ce spune el, voi avea o viață normală. M-am gândit să nu mor ca prostul cu alcoolul în mână și m-am dus și am scris pe calorifer data la care m-am lăsat. După ce m-am lăsat, după 15 ani, m-am dus înapoi, știam locul și am reînceput. Am ținut-o pe tratament, brânză de vaci cu miere, e cea mai bună, ceai hepatic, beam pe 3-4 litri pe zi, îl beau ca pe apă și odhnă. Mi-am revenit, restul care nu au ținut cont, s-au dus acolo sus.", a precizat Serghei Mizil, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Liviu Guță s-a lăsat de fumat printr-o metodă inedită

Liviu Guță este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de la noi din țară. Chiar dacă este cântăreț de manele, acesta a mai abordat și alte genuri muzicale precum folclorul. Reușește să câștige constant simpatia fanilor, prin sufletul pe care îl pune în interpretarea melodiilor, dar și carisma pe care o are și o folosește ori de câte ori are ocazia.

Cândva a fost un împătimit al tutunului, însă cu ideea sa genială, nu mai are nevoie să fumeze nici măcar o țigară.

"Dragii mei, știți că tutunul dăunează grav sănătății, tocmai de aceea m-am lăsat. În fiecare zi, stau cu o țigară și mă prefac că fumez. Trag și iese fum, practic eu văd fum. Bine, mental. Așa puteți să vă lăsați de țigări. Astea cu plasturii sunt din filme. Brichetă nu am, că dacă aveam deja te mințeam.", a dezvăuit Liviu Guță, la emisiunea ZigZag.

