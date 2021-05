Elena Gheorghe, cadou pentru fani de ziua ei! Cântăreața lansează “Luñina”! Rochie de 20 de metri și pălărie spectaculoasă lucrată în 3 zile la foc continuu, pentru clip!

Elena Gheorghe, la fel ca alți artiști, a stat departe o bună perioadă de scenă, din cauza pandemiei, însă nu și de studio. Artista lansează astăzi “Luñina”, o piesă machidonească, compusă de Daniel Peanci. Videoclipul melodiei a fost filmat în mijlocul naturii, la Vălenii de Munte, într-un loc de poveste.

“Clipul pentru piesa “Luñina” s-a filmat într-o zonă deloc promovată, extrem de frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult priveliștea, atmosfera. Te simți ca-n Rai, totul atât de pur, de poveste. Am fost în trei locații până s-o găsesc pe aceasta”, spune Elena Gheorghe, una dintre cele mai bune voci din România.

Îndrăgita cântăreață a filmat printre văcuțe, oi, într-un peisaj de poveste cu multă verdeață, cer senin și soare, deși prognoza meteo anunțase ploi. Elena a purtat mai multe ținute “colorate”, pentru una din rochii folosindu-se nici mai mult, nici mai puțin de 20 de metri de material imprimat la comandă. Și pentru pălăria spectaculoasă, lucrată manual, s-a muncit 3 zile la foc continuu!

Elena Gheorghe, în videoclipul piesei “Luñina”,

Desigur, nici Elena n-a scăpat de peripeții la filmările “Luñina”, asta pentru că pălăria spectaculoasă i-a jucat ceva feste. Mai exact, din cauza vântului puternic, artista era să o piardă de câteva ori!

“De când am înregistrat piesa, mi-am imaginat un videoclip în natură cu oi, văcuțe, capre. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la origini, am vrut ca natura și animalele acestea superbe să se întrepătrundă cu piesa foarte veselă și ținutele mele.

În ceea ce privește ținutele, de obicei direcția, conceptul, pleacă de la mine mai ales la piesele machidonești, iar apoi Ioana Ieremia, stilista mea, completează și întregește lucrurile pe care mi le doresc și de acolo începe treaba cu adevărat. Pentru rochia colorată am folosit 20 metri de material pe care l-am imprimat cu grafică creată special, să se potrivească cu natura, cerul... apoi am ales brâul din piele cusut manual. Pălăria, pe care aș purta-o non-stop, a fost făcută la foc continuu. Era să o pierd de câteva ori la filmări, din cauza vântului puternic. M-am bucurat totuși că vremea a ținut cu noi… în prognoză arăta ploaie 80%. Ținuta cu imprimeuri florale este semnată Ana Capsali, iar rochia nude cu spatele gol și celelalte 2 ținute sunt de la Joyz”, mai spune artista.

Deși nu i-a fost ușor să stea departe de scenă, Elena Gheorghe spune că această “pauză” a ajutat-o din alte puncte de vedere.

“A fost un an ce m-a provocat... să-mi înving frici, să fiu mai deschisă, mai creativă, să am mai multă răbdare, să iau lucrurile așa cum vin, să mă simt binecuvântată că familia mea e bine și să prețuiesc mai mult fiecare clipă, să nu cred că totul mi se cuvine, ci mai degrabă să înțeleg că tot ceea ce fac, gândesc, dăruiesc mi se întoarce aproape instant. Îmi este dor de scenă însă cred că n-aș fi putut evolua așa în direcția aceasta spirituală dacă viața continua normal, fără acest hop”, a adăugat cântăreața.