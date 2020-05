In articol:

Elena Ionescu, câștigătoare Survivor România, a trăi un carusel de emoții și dificultăți în lunile petrecute în Republica Dominicană.

Sâmbătă, Elena Ionescu, a fost votată ca univa supraviețuitoare, în urma voturilor telespectatorilor.

Artista a vorbit despre experiența ei la acest show și a explicat și cum a ajuns să se îngrașe, deși a trăit în mare parte din timp cu orez și nuca de cocos.

"Nu a fost ușor, am avut o serie de dereglări hormonale. Lumea întreba de ce m-am îngrășat acolo, când ar fi trebuit să slăbesc. Organismul meu a fost dat peste cap, nu poți controla acest lucru. Așa am ajuns să mă îngraș. Și eu și Lola. Amândouă am intrat mai slabe în concurs", a spus Elena Ionescu în finala Survivor România.

Elena Ionescu, prima declaratie dupa ce a castigat finala Survivor

A dovedit o extraordinara determinare, un psihic de otel, in ciuda tuturor dificultatilor. Sportiva redutabila pe trasee, a luptat cu indarjire, dovedind pana in ultimul moment ca merita sa fie castigatoarea celei mai spectaculoase competitii televizate din Romania.

Dupa o ultima editie incarcata de emotii, sustinuta de voturile celor de acasa, Elena Ionescu a devenit castigatoarea Survivor Romania, intrand in posesia premiul de 250.000 de lei si a trofeului atat de ravnit.

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, tinand trofeul strans in brate.