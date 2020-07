In articol:

Survivor România, primul sezon, s-a terminat de o lună, însă ecourile încă există. Există multe semne de întrebare, mai ales în tabăra faimoșilor, dar răspunsurile apar încet, încet, pentru a satisface setea de curiozitate a iubitorilor show-ului de supraviețuire.

Elena Ionescu a declarat recent, într-un interviu, ce fel de femeie este. Câștigătoarea Survivor a povestit: ”Sunt o femeie bătăioasă, nu neapărat fizic, cât mai ales psihic. Am fost „testată” de multe ori în viață și am ajuns la concluzia că trebuie să lupți cu demnitate și cu corectitudine. Dumnezeu nu te va lăsa când vei merge drept pe drumul tău. Simt că am fost o luptătoare din momentul în care am rămas singură, cu copilul meu, dar și când am ales să merg la 'Survivor' pentru a-i oferi lui o viață mai bună. ”

Elena Ionescu a comentat divorțul- să fi fost vorba de infidelitate?

Însă poveștile și explicațiile date de Elena Ionescu nu se opresc aici. Într-un interviu acordat în cadrul unei emisiuni televizate, Elena a vorbit despre fostul ei soț: „El alege ce este mai bine pentru el. Să fie sănătos. Pentru mine este importantă cariera şi fiecare trece cum poate peste un divorţ”.

Dragoș Stanciu ar fi fost implicat într-o altă relație, chiar înainte de a se despărți de Elena. Întrebată despre derapajul pe care susține că fostul soț l-a avut, artista a declarat: „Da, şi-a asumat, dar din punctul meu de vedere erau mai multe derapaje de ceva timp, dar a fost nevoie să îmi confirm eu mie că nu e ceea ce trebuie. Dar a fost mai bine că totul s-a petrecut repede şi radical, decât să fie mai târziu şi mult mai greu”.