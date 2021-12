Elena Ionescu, pregătită să-și refacă viața:"De la Moș Crăciun îmi doresc să îmi aducă un moș mai tânăr!"

In articol:

Elena Ionescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din industria muzicală. Cântăreața este conscută pentru stilul ei provocator și aerul ei latino cu care a reușit să cucerească foarte multe persoane de-a lungul carierei sale.

Dacă la capitolul carieră ai putea spune că esccelează, pe partea sentimentală lucrurile nu stau la fel de roz. Aceasta este singură și îți dorește să aibe lângă ea un bărbat care să o iubească și să o sprijine în tot ceea ce face.

Care este cea mai dorință a Elenei Ionescu de Crăciun?

Elena Ionescu este o persoană cu caracter extrem de puternic. Artista nu lasă niciun obstacol să o doboare și luptă de fiecare dătă când își dorește să obțină ceva.

În momentul de față, artista resimte prezența unei persoane de gen masculin și chiar își dotrește să fie cu cineva, deoarece se simte singură.

De asemenea, cântăreața susține că, asta este singura dorință pe care o are, anul acesta, de Crăciun și că își dorește foarte mult să se îndeplinaescă.

Elena Ionescu a mai afirmat că, de când a fost concurentă, în cadrul unui reality-show de supraviețuire, a învățat mai mult să prețuiască lucrurile spirituale, de cât cele materiale.

”De la Moș Crăciun îmi doresc să îmi aducă un moș mai tânăr, să îmi acopere și această necesitate, pentru că ar fi cam singura pe care o mai am. Mi-ar plăcea tare mult să am o familie închegată și frumoasă, atât pentru mine, cât și pentru băiețelul meu. Dacă nu ne-a reușit din căsnicie, măcar după. Chiar mi-aș dori să îmi refac viața. În rest, nu-mi mai doresc nimic. De când am trăit în junglă, am trecut de partea în care îmi doresc ceva material, prețuiesc alte lucruri decât cele materiale.”, a declarat artista, în cadrul unui interviu pentru Fanatik.ro.

Cum își va petrece Elena Ionescu sărbătorile de iarna?

Elena Ionescu a dezvăluit cum și cu cine va petrece sărbătorile. Artista va sărbători alături de familia ei, cu care va pertece timp de calitate.

În schimb, de Anul Nou artista nu va fi alături de familie, deoarece va face ceea ce știe ea mai bine, adică va încânta oamenii cu vocea ei.

”Mă bucur că vin sărbătorile, au venit și părinții mei din provincie la mine și mă bucur că reușesc să fiu alături de ei, după o lungă perioadă în care nu ne-am întâlnit. Mă bucur că de Crăciun stăm în familie, pentru că de Revelion am o rafală de concerte pe care abia aștept să le onorez, pentru că mi-a fost foarte dor. În noaptea dintre ani voi avea patru concerte pe Valea Prahovei și încă un concert pe 1 ianuarie”, a mai dezvăluit artista, pentru sursa menționată mai sus.

