Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România 2020, a venit în platoul emisiunii Teo Show, unde a povestit câte puțin din secretele de mamă singură. Ce face atunci când este plecată de acasă și cine o ajută cu creșterea fiului ei, Răzvan:

„Părinții mei mă ajută și au foarte mare grijă de el când sunt plecată, mai ales cât am fost la Survivor. Ai mei o să vină și o să mă ajute de câte ori am nevoie”, a spus Elena Ionescu.

Artista spune că se înțelege foarte bine cu fiul ei, este foarte înțelegător și nu se îmbolnăvește aproape niciodată.

„S-a adaptat destul de repede de mic. Este un copil cuminte, doarme. Știe că atunci când facem cu mâna mergem la culcare. I se dă lăpticul și cam așa. Ne jucăm foarte tare înainte cu cățelul nostru.

Ei place să se joace pe iarbă, în nisip, mai cade, bagă mâna în gură, nu am nicio treabă. Chiar glumeam acum câteva zile că-l schimbasem de vreo trei ori că era o ploaie și s-a făcut un șanț de apă. S-a bălăcit acolo, l-am lăsat să se joace, mă așteptam să răcească, dar nu... are o imunitate foarte bună pentru că nu am fost panicată atunci când era mic”, a declarat Elena Ionescu.

Elena Ionescu, despre timpul petrecut cu Emanuel

Elena a fost întrebată și de ultimele apariții publice ale sale alături de Emanuel. Cântăreața a început să râdă inițial, apoi a explicat că între ea și Emanuel este doar o relație de colaborare.

„Păi da, ce în bustul gol, era cald. Era cald, asta este singura explicație. Noi ne înțelegem foarte bine așa cum mă înțeleg cu mulți dintre colegii de la Survivor”, a spus fosta Faimoasă de la Survivor.

Elena Ionescu a spus că își dorește foarte mult să își găsească sufletul pereche și să mai facă un copil, dar nu face nimic în acest sens, pentru că este sigură că toate aceste lucruri vor veni de la sine. De la următorul bărbat din viața ei, Elena și-ar dori: „Să fie un om sincer, să fie un om cu caracter, să aibă demnitate. Eu cred că sinceritatea, să fie compatibilitatea aia când te uiți în ochii lui. După care, totul e frumos la început...”, a spus Elena Ionescu la Teo Show.

Fosta concurentă de la Survivor spune că experiența show-ului din Domunicană a maturizat-o ajutând-o să fie mult mai tolerantă, reală și să aprecieze lucrurile simple.

În ceea ce privește relația ei cu fiul ei, aceasta s-a schimbat radical. Răzvan a simțit din plin lipsa mamei cât timp ea a fost plecată la Survivor și acum ar vrea să stea non-stop cu ea.

„E pentru prima oară când atunci când plec de acasă plânge. El nu avea această problemă, acum a interiorizat această situație că vede că mami pleacă de acasă”.