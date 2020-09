Elena Ionescu și Dragos, fostul ei soț

In articol:

Elena Ionescu este o mamă singură, da devotată băiețelului ei. Chiar dacă este mereu ocupată, vedeta reușește să-și facă timp și pentru ea. Cântăreața a fost filmată în timp ce a ieșit în club cu prietena ei cea mai bună. În timp ce dansa și se bucura de atmosfera din club, Elena Ionescu a avut parte de o adevărată surpriză!

Vedeta a dat nas în nas cu fostul ei soț, Dragos Răzvan Stanciu. Relația lor a durat doar doi ani de zile, iar mariajul un singur an. Chiar dacă au ajuns la divorț, cei doi pot fi un exemplu pentur multe alte cupluri. În ciuda a tot, ei au rămas prieteni buni. Acest lucru a putut fi văzut cu ochiul liber în momentul în care s-au ăntâlnit în club.

Elena Ionescu și fostul soț au rămas prieteni buni de dragul băiatului lor

„Am ieșit și eu puțin în club, după ce l-am lăsat pe cel mic cu bunicul. Am profitat pentru că mâine pleacă bunicul”, i-a spus Elena Ionescu fostului ei soț.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, devastată! A luat sau nu coronavirus? „Mă ustură gâtul...” - evz.ro

Dragoș i-a transmis fostei sale soții că vrea să-l vadă pe cel mic a doua și să petreacă mai mult timp împreună. „Vin și eu mâine să-l iau pe la ora 12-13, că vreau să-l duc pe la Snagov”, i-a transmis Dragoș fostei lui iubite.

Întâlnirea dintre cei doi nu s-a încheoat așa rapid. Ei au mai vorbit despre diverse lucruri, după care au ciocnit câte un pahar cu ocazia acestei revederi spontane.

Întâlnire de gradul zero între Elena Ionescu și Dragoș, fostul ei soț[Sursa foto: SpyNews]

Elena Ionescu a vorbit despre toți bărbații din viața ei: „Am fost înconjurată...”

Elena Ionescu nu a fost cea mai norocoasă din punct de vedere sentimental. Ultima sa relație s-a terminat cu un divorț, dar și cu un băiețel care îi face artistei zilele mai frumoase. Câștigătoarea competiției Survivor România a vorbit despre toate relațiile pe care le-a avut de-a lungul anilor.

”N-am avut relații multe, am fost protejată, pentru că mereu am fost înconjurată de băieții din trupa mea. Și mereu am văzut cum vorbesc ei, cum gândes, îi vedeam pe ei în anumite conjuncturi, îmi spuneau despre relațiilor lor și știam ce și cum. Am avut două sau trei relații lungi, adică de 5 ani și de 3 ani, și acum cu soțul, 2 ani, cu care am ajuns la divorț și asta a fost”, a mărturisit Elena Ionescu.