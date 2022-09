Elena Lasconi, atacată și umilită pe stradă! A devenit ținta unui proxenet care o acuză de moartea unui tânăr: „O mașină a oprit brusc lângă mine”. Femeia se apără: „E total fals”

In articol:

Elena Lasconi, devenită cunoscută pentru proiectele TV în care a fost implicată, a lăsat deoparte presa și a ales politica.

De când este primar în Câmpulung Muscel, viața Elenei Lasconi s-a schimbat radical, recunoscând și ea că acum este mai mult criticată, dar asta nu a contat până acum pentru ea, dorința ei fiind de a face lucruri bune pentru societate.

Elena Lasconi, atacată și umilită pe stradă [Sursa foto: Captură TV]

Elena Lasconi, momente grele din cauza unui proxenet

Însă recent, vedeta a trecut printr-o situație care a făcut-o să se plângă de ceea ce trăiește și chiar să apeleze la oamenii legii.

Totul, spune ea, din cauza unui accident rutier care s-a petrecut în Câmpulung Muscel, în urma căruia un tânăr și-a pierdut viața, tragedie ce a fost pusă, în mod total eronat, subliniază vedeta, pe umerii săi.

În cadrul unei emisiuni TV, Elena Lasconi a povestit că, în timp ce se afla pe teren, în calitate de primar, a fost atacată și umilită de un bărbat,

despre care a aflat ulterior că este proxenet. Motiv pentru care acum, cel care se face vinovat de aceste fapte este cercetat pentru ultraj.

În apărarea sa, Elena Lasconi declară că accidentul nu s-a produs din cauza vreunei probleme pe care ea ar fi putut-o rezolva, ci din pură inconștiență și mult teribilism.

Tânărul care și-a pierdut viața, spune primarul, circula cu o viteză peste limită, ba chiar era tras și de un autoturism.

Ceea ce, în cele din urmă, i-a și adus moartea.

„Eram pe stradă, în calitate de primar, mă duceam să verific normele de igienă și traseele, la piață. Am auzit, aproape lângă mine, la centimetru, o mașină care a oprit brusc și niște urlete îngrozitoare, de la un individ despre care am aflat că este proxenet. Mi-a spus: «Fă, asfaltează străzile că din cauza ta mor oameni» și apoi m-a scuipat. Am făcut plângere penală și este cercetat pentru ultraj. Partea adevărată este că, din păcate, a murit un om și că era pe motor. Dar această reacție a venit după ce, în presă, a apărut un articol cu un titlu mare cum că un motociclist foarte tânăr a murit din cauza unui capac de canal. Știrea era total falsă, singurul lucru adevărat e că a murit un om și că era pe motor. Băiatul respectiv conducea cu 160-170 km/h, o viteză foarte mare, tras de o mașină. O chestie aberantă și inconștientă. În zona în care s-a întâmplat nenorocirea nu sunt canale, dar ca să se ducă totul în spinarea mea și să inducă oamenilor că din cauza mea a murit un om, a apărut acest articol”, a declarat Elena Lasconi într-o emisiune TV.