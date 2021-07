Elena Marin a fost eliminată din competiția „Survivor România”! În această seară, are loc cea de-a doua Semifinală, cu Consiliul desfășurat în direct

Elena Marin de la Survivor România a fost eliminată 15:51, iul 9, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Încleștare teribilă pe traseele din Republica Dominică aseară, în prima Semifinală a acestui sezon „Survivor România”! Elena Marin a fost eliminată din competiție, aseară, dupa ce a ajuns la „judecata publicului”, în Consiliu, alături de Maria și Zannidache.

După cele doua jocuri epuizante de Imunitate, Marius și Andrei și-au adjudecat „colanele de imunitate”, salvându-se astfel de la pericolul de a fi eliminați prin votul publicului.

Față în față cu publicul, în Consiliul care s-a desfășurat live aseară, Elena și-a stăpânit cu greu lacrimile.

„ A fost o experiență frumoasă, pe care cu siguranță nu o voi uita niciodată, am avut foarte multe lucruri frumoase de învățat, am învățat că trebuie să am încredere în mine. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine că am ajuns până aici, dar îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândesti la ce-ai greșit, la ce aș fi putut schimba la mine pentru a reuși să ajung in finală(...) ”, a spus Elena înainte de a părăsi competiția, în lacrimi, mulțumind celor care au susținut-o în această călătorie atât de intensă.

Au fost momente extrem de tensionate aseară, la „Survivor România, Zannidache acuzandu-o pe Maria că face totul pentru a se victimiza, determinându-l sa răbufnească. De asemenea, au fost emoționante momentele în care a fost vizibilă prietenia strânsă între Elena si Maria, dar și cea între Andrei si Marius.

„ Mă bucur că eu și fratele meu ne-am salvat ”, spunea Andrei aseară, după adjudecarea imunității.

În această seară, urmează cea de-a doua semifinală „ Survivor România ”, iar Consiliul se va desfăsura în direct, telespectatorii putându-și vota favoritul pentru a-l duce în Marea Finală, ce va putea fi vizionată mâine seară, de la ora 20:00 la Kanal D.

Consiliul de eliminare de la Survivor România

Consiliul Marii Finale Survivor România 2021, care va da câștigătorul competiției, va fi transmis, de asemenea, în direct.

Înainte de cea de-a doua Semifinală, cei patru concurenti ramasi in competitie se recalibrează, își trag sufletul pentru încă o bătălie ce îi poate aduce și mai aproape de trofeul „Survivor România”.

„ Mi-am dorit doar să mă exprim și să lupt pt ceea ce cred eu, chiar dacă sunt o sută împotriva mea ”, spune Zannidache.

„ Am văzut colegi de-ai mei care au cedat psihic, am rezistat pană la acest punct, mă bucur că nu am aruncat prosopul”, declară Andrei, înainte de cea de-a doua Semifinala.

„ Atunci când simți că nu mai poți, de fapt mai poți puțin ”, spune Maria.

„ Viața m-a călit și m-a făcut să vin aici pregătit pentru competiția asta și pentru ce am trăit... ”, spune Marius înainte de următoarea încleștare.

Ultimii concurenți de la Survivor România

Kanal D – primul loc în preferințele telespectatorilor, cu „Survivor România”, pe toate targeturile monitorizate

Kanal D a fost și aseară pe primul loc, pe toate targeturile monitorizate, cu „Survivor România”, înregistrând 24,8% cotă de piață și 7,8% Rating, la nivelul publicului Național, 4,9% Rating și 23,1% cotă de piață, pe targetul Comercial, și 6,7% Rating și 22,1% cotă de piață, în rândul publicului de la orașe.

În minutul de aur, înregistrat la 22:09, 1.796.000 de telespectatori din întreaga țară urmăreau cu sufletul la gură cea mai intensă competiție a momentului.