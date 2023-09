Elena Marin a recunoscut ce legătură are acum cu Zanni: “Am rămas impresionată” Ce gest al artistului i-a dat de înțeles că s-a îngropat securea războiului | EXCLUSIV

In articol:

Elena Marin a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Elena a vorbit despre relația cu foștii colegi din show-ul de supraviețuire la care a participat, despre problemele de sănătate pe care le-a avut și le are, dar și despre faptul că vrea să îmbrace rochia de mireasă.

Elena Marin a menționat că are doar cuvinte de laudă la adresa lui Jador și că are o părere foarte bună despre el.

Elena Marin și Zannidache s-au împăcat?

Elena Marin a dezvăluit un lucru neașteptat. Se pare că Zanni a făcut un mic pas spre împăcare în ceea ce o privește. Elena a spus în ce relație se află acum cu artistul și cu ce gânduri crede că vine spre ea.

„Cu Zanni am lăsat lucrurile așa cum sunt. Ceea ce mi-a dat un pic de gândit și m-a impresionat, nu știu dacă în sensul bun sau rău, pentru că nu mi-am dat seama exact ce urmărește, am văzut că mi-a dat follow. Asta s-a întâmplat acum o lună, două de zile. Am văzut că se uită la story-urile mele, momentan încă nu am vorbit. Nu știu dacă la revenit la sentimente mai bune sau vrea să mai bage puțin bățul prin gard. Atâta timp cât nu mi-a trimis mesaje sau nu văd comentarii răutăcioase, poate a revenit la sentimente mai bune. Comunitatea mea mi-a mai transmis că mai vorbește de mine, mai spune una alta, într-un sens bun, uneori și rău, însă neprobând lucrurile astea am ales să nu le cred. Nu mai știu nimic de Zanni, nici cum a evoluat, dacă a revenit la sentimente mai bune sau își dorește o reconciliere între noi. În competiție a fost groaznic, dar acum văd lucrurile altfel. Chiar dacă timpul a trecut, rănile acelea au rămas.”, a declarat Elena Marin, la „Bărbați vs Femei”.

Elena Marin știe cum va arăta rochia ei de mireasă

Mai demult, Elena Marin ne dezvăluia cum va arăta rochia ei de mireasă. Visează acest model de mică și vrea neapărat să arate așa în ziua cea mare. Vedeta a descris fiecare detaliu.

“Am visat că voi fi mireasă. Rochia pe care o voi avea atunci când mă voi căsători, o știu de când eram micuță. Asta vorbesc cu mama de fiecare dată. Știu de atunci cum îmi doresc să fie, de pe la 7-8 ani, o desenam. Au trecut anii și nu mi-am schimbat percepția. Îmi doresc să fie scurtă în față, lungă în spate, cu o trenă, să se acopere pe arici.”, a povestit Elena Marin, în urmă cu ceva timp, în platoul WOWnews.

