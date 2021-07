Elena Marin, declarații incendiare înainte de Finala Survivor România 2021! Fosta faimoasă, dezvăluiri exclusive direct din Dominicană: ”Nu știu de unde au plecat certurile”

In articol:

Marea Finală Survivor România 2021 se apropie cu pași repezi, iar înainte ca emisiunea fenomen de la Kanal D să înceapă, corespondentul nostru special din Dominicană, Cornelia Ionescu, a vorbit cu câțiva dintre foștii concurenți. Printre aceștia a fost și Elena Marin, ultima faimoasă ieșită din competiție, chiar înainte de Finală.

Cu multă durere în suflet și regret că n-a ajuns până la ultima etapă a competiției, Elena Marin este totuși nerăbdătoare să vadă cine va fi mare câștigător al competiției.

Cunoscuta coregrafă a dezvăluit pentru WOWbiz.ro că în ultima vreme, în care a stat la Survivor, a simțit că poate oricând să părăsească competiția. ” Sunt bine, pregătita de marea finală, nerăbdătoare să văd cine va fi finalistul, cine va câștiga și sunt curioasă dacă voi fi surprinsă din nou de Survivor, așa cum am fost aproape timp de șapte luni. Nu m-a surprins, pentru că mi-am dat seama că orice este posibil. in momentul în care am văzut că Albert a ieșit, mi-am dat seama că lucrurile cumva s-au schimbat, susținerea publicului s-a schimbat. Am avut întotdeauna temeri în momentul in care intram la consiliile de nominalizare și mi-am dat seama că orice este posibil. Nu am avut încredere niciodată că aș putea să rămân, din contră, am avut frica că aș putea să plec. Așa a fost și în acea seară. Încă mă doare încă este umflată (n.r- glezna). Dar cu siguranță o să mă refac, este cea mai mică problemă. Cu puțin repaus și, zic eu, o vacanță binemeritată după această experiență, toate se vor rezolva de la sine”, a mărturisit Elena Marin.

Cornelia Ionescu si Elena Marin[Sursa foto: Captură Video]

Elena Marin, despre conflictele cu Zannidache

Fosta faimoasă nu știe de unde au pornit conflictele între ea și Zannidache, însă este de părere că dacă ar mai exista șansa să mai participe o dată la Survivor, atât ea, cât și Zanni, s-ar comporta mult mai matur pentru că din prima experiență

unică au avut destule de învățat.

”Eu cred că amândoi ne-am comporta altfel (n.r- daca ar mai participa la Survivor cu Zanni), adică vreau să cred asta, ca am fi mai maturi, că fiecare am învățat din această experiență și chiar dacă ar fi aceleași probleme care au fost, aș lua-o de la capăt. De ce? Pentru că ai foarte multe lucruri de învățat, pentru că am luptat, pentru că mi-a plăcut. Nu știu de unde au plecat certurile și răutățile noastre concret”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Elena Marin.