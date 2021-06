Elena Marin, în pericol de eliminare la Survivor România. Faimoasa face o mărturisire susținătorilor: „Îmi este frică!”

Elena Marin 23:53, iun 26, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Faimoșii au pierdut cel de-al doilea meci pentru imunitate al săptămânii la Survivor România și sunt nevoiți să facă nominalizări. Zanni și Sebastian Chitoșcă au propus-o pentru eliminare pe Elena Marin.

Elena Marin riscă eliminarea la Survivor România

Faimosa susține că a anticipat voturile coechipierilor și că experimentează trăiri cu care nu s-a mai întâlnit niciodată în viața de zi cu zi. Elena Marin a dezvăluit că îi este teamă de o posibilă eliminare și speră ca visul ei să nu se oprească în această etapă a competiției.

Faimoșii „Mă așteptam, era previzibil. Am fost agitată toată săptămâna, probabil voi trăi sentimente pe care nu le-am mai trăit până acum, pentru că îmi este frică. Cred că cel mai frică îmi e de când am fost nominalizată în această competiție. Am mai rămas trei, publicul e cel care decide și facă-se voia Domnului”, a spus Elena Marin.

Un Faimos părăsește competiția Survivor România

După ce au pierdut primul meci de imunitate, fostul fotbalist de la Steaua București a intrat în cursa pentru votul publicului. Astfel, atât Elena Marin cât și Sebastian Chitoșcă riscă eliminarea la Survivor România.

Sebastian Chitoșcă Sebastian Chitoșcă: Despre consiliul de eliminare sunt convins că am șanse să plec din această competiție. Nu am ieșit niciodată favorit, nu am convingerea că publicul mă va vota, dar le mulțumesc. Sper să vadă educația mea sportivă și am încercat să dau un exemplu pozitiv. Mai sunt și părțile de conflicte, dar un om care le strânge în suflet se îmbolnăvește și se duce acasă cu sechele.

Eu de aici o să rămân cu amintiri frumoase dacă o să plec, dar în același timp o să-mi amintesc și de un exemplu negativ, Elena Marin, care vrea să câștige concursul cu falsitate.

Zanni de la Faimoși

Zanni: Sunt foarte dezamăgit de faptul că știu ce pot să fac. Sunt bun pe finaluri și sunt atașat de partea sportivă și de-asta mă bucur că am rămas aici. Sunt dezamăgit de mine și pur și simplu nu-mi ieșea la final. Am impresia că trăim într-o bulă otrăvitoare. Eu mă simt scârbit când vorbesc despre lucrurile astea. Cred că Sebi are cele mai mici șanse să rămână. Aș vrea la individuale să nu fiu cu Elena sau Maria și să le mai las câte un punct.