Elena Marin ripostează și îl demască pe Zanni la Survivor România. A spus tot ce a făcut Faimosul în Dominicană. „E malefic! Are o inteligență distructivă!”

După eliminarea lui Ștefan Ciuculescu din competiția Survivor România 2021, tensiunile dintre Elena Marin și Zanni se amplifică din nou. De data aceasta, coregrafa nu l-a mai menajat pe colegul său și a spus tot ce crede despre acesta.

Elena Marin spune ce crede cu adevărat despre Zanni la Survivor România

Elena Marin a dezvăluit ce a făcut Zanni de la debutul competiției și spune despre el că își folosește inteligența pentru a face rău celor din jur.

„Îmi dau seama că am rămas singură și că îmi va fi foarte greu. Îmi va fi greu la joc, cât și în camp, și în avea discuții și în a mă exprima și a spune ceea ce simt nu doar cu ei, ci cu oricare dintre ei. Mă întreb de ce simte nevoia să fie atât de malefic.

E adevărat că are o inteligență, dar o inteligență distructivă pe care nu o folosește pentru a face lucruri bune. Întotdeauna o folosește pentru a face lucruri rele, pentru a ascoate din contex, pentru a face strategii, pentru a da în cap celor de lângă el”, spune Elena Marin despre Zanni.

Zanni este favoritul publicului la Survivor România

Faimosul a recunoscut că este emoționat de fiecare data când prezentatorul emisiunii, Dan Pavel, anunță favoritul publicului, pentru că în ultimele săptămâni a ieșit pe prima poziție și Elena Marin.

El le-a explicat oamenilor că nu intenționează să se schimbe, iar cei care îi sunt alături trebuie să-l placă așa cum este.

„Am avut palpitații de două săptămâni încoace, am simțit că sunt într-un tren care deraiază și mă întrebam de ce deraiază trenul că nu am greșit cu nimic. Îl contrazic pe Sebi, care a zis că „dacă mă accepți bine, dacă nu, nu”. Eu de la începutul competiției am intrat cu principii mele, caracterul meu, personalitatea mea și am renunțat la ignoranță. Asta am știut mereu să nu mai fiu în viață ignorant și din primele momente când am greșit ceva mi-am asumat de fiecare dată.

Am învățat din greșeli, am învățat de la toți cei din jurul meu și eu nu am schimbat nimic de la începutul competiției. Cea mai mare problemă pe care mulți au văzut-o la mine e că spun lucrurilor pe nume și asta o să fac în continuare și nu o să mă schimb doar pentru că mă judecă oamenii de acasă, pentru că ei nu sunt aici cu mine. Mă bucur că oamenii de acasă m-au votat și empatizează cu mine. Acum spun tot ce gândesc diplomat, elegant, și mi se pare corect. Dacă s-ar schimba, nu aș înțelege. Eu am niște principii și lumea mă va iubi așa cum sunt eu. Mulțumesc că m-ați votat”, a spus Zanni.