Elena Merișoreanu a spus public ce pensie are! Mulți români nici nu visează la această sumă

In articol:

Elena Merișoreanu se numără printre cele mai îndrăgite și iubite artiste de folclor de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale a reușit să strângă o comunitate generoasă de fani.

Cunoscuta interpretă de muzică populară a fost sinceră mereu cu admiratorii săi, motiv pentru care nu s-a ascuns niciodată să spună lucrurilor pe nume, mai ales când a venit vorba despre viața sa personală.

Așadar, recent, Elena Merișoreanu a declarat public, fără ocolișuri, ce pensie încasează lunar de la stat, dar totodată, artista a divulgat și pensia partenerului său de viață, care este cu mult mai mare decât a cântăreței.

Care este pensia lunară a Elenei Merișoreanu

Cu siguranță, de-a lungul timpului, au existat mulți curioși care au dorit să afle ce pensie are cunoscuta interpretă de muzică populară, Elena Merișoreanu. Așadar, în cadrul unei emisiuni TV, artista a mărturisit că este tare mulțumită de suma pe care o încasează lunar de la stat. Potrivit spuselor ei, cântăreața are o pensie de nici mai mult, nici mai puțin de 5.000

de lei.

Citeste si: Elena Merișoreanu, veste sfâșietoare de sărbători. Artista trebuie să se opereze de urgență: "Nu mai merge, nu se mai reface"

Sinceră din fire, Elena Merișoreanu a divulgat și pensia partenerului său de viață, fost general în armată, care primește lunar de la stat o sumă de aproape 20.000 de lei.

Citeste si: Ce se întâmplă dacă pui o rolă de hârtie igienică în frigider? Trucul la care apelează gospodinele din întreaga lume- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Soțul meu are pensie mare, dar și eu am. Eu am 5000 de lei pensie, iar el aproape 20.000 de lei.”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Artista a vrut să se despartă de soțul ei

Elena Merișoreanu se mândrește cu o frumoasă poveste de dragoste pe care a trăit-o alături de partenerul său. Artista a povestit că era logodită cu altcineva atunci când l-a cunoscut pe soțul ei, însă a decis să meargă pe același drum cu cel care îi este și în prezent soț.

Citeste si: Elena Merișoreanu, din nou la bisturiu! „S-ar putea să mă operez până de sărbători”

Chiar dacă au trecut prin multe cumpene împreună, bărbatul chiar înșelând-o cu mult timp în urmă, cei doi ajungând în pragul despărțirii, Elena Merișoreanu spune despre soțul său că l-ar alege din nou dacă ar fi să o ia de la capăt.

„Eu eram logodită cu cineva, când l-am cunoscut cu soțul meu. Dar am avut cumpene și am vrut să mă despart. M-am simțit înșelată, chiar cu colegele mele, cu una dintre ele am fost prietenă bună. Am invitat-o la cină.

Mă duc în bucătărie și iau un cuțitaș, i-am zis: ascultă, fă, eu te consideram prietena mea și tu erai cu bărbatul meu! S-a ridicat de pe scaun și mi-a zis: auzi, bine că am fost eu și nu a fost alta, că eu am avut grijă de el! Ne-am luat în brațe și ne-am pupat.”, a mai povestit artista.

Elena Merișoreanu