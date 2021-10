Elena Merișoreanu, despre divorțul Anamariei Prodan de Laurențiu Reghecampf! Ce promisiune i-a făcut Ionelei Prodan: „Până închid ochii!”

In articol:

Elena Merișoreanu și regretata Ionela Prodan au fost extrem de aproapiate și au fost una lângă alta până în momentul în care mama Anamariei Prodan a trecut la cele sfinte. Totuși, puțină lume știe care a fost înțelegerea dintre cele două înainte ca Ionela Prodan să fie învinsă de boala cruntă de care suferea.

Aceasta a pus-o pe Elena Merișoreanu să promită că va avea grijă de sexy-impresară în lipsa ei.

Acum, interpreta de muzică populară aproape că poate să creadă ceea ce se întămplă în viața Anamariei Prodan în aceste momente. Elena Merișoreanu speră ca impresara de fotbal să treacă cu bine și peste acest obstacol, ba chiar speră că poate mai există o șansă de împăcare între ea și Reghe.

„I-am promis Ionelei pe patul de moarte că voi sta lângă Anamaria până închid ochii! Dumnezeu să-i dea putere să treacă peste greutăți, peste necazuri. Este o femeie foarte puternică și sunt convinsă că va trece cu bine peste toate, cu bune și cu rele. Are copiii aproape de ea și eu, și familia mea o să fim alături de ea. Ionela, la spital, când am fost, mi-a zis: «ai grijă de fetele mele!» Am fost șocată și sunt încă șocată de divorț.

Încă mai sper că va fi bine. Știe Dumnezeu! Anamaria va trece cu bine și eu încă mai sper că poate se vor împăca. Măcar pentru minunăția asta de copil!”, a povestit artista Elena Merișoreanu pentru Click.ro.

Anamaria Prodan a visat-o pe Ionela Prodan. Ce sfaturi i-a dat mama ei, în plin scandal de divorț

Sexy-impresara trece prin momente destul de delicate. Este în plin proces de divorț, iar viața ei privată s-a aflat în prim-plan în ultimele luni.

Ionela Prodan i s-a arătat în vis Anamariei și i-a transmis sfaturi prețioase!

„Mama mea mi-a spus: „Gata, ridică-te și mergi mai departe. Nu ai avut și nu ai tu nevoie de nimeni în viața ta ca să mergi mai departe”. Iar acest lucru m-a făcut să realizez în această dimineață că universul complotează așa cum zicea mama mea. Într-adevăr nu am nevoie de nimeni ca să merg mai departe. Am nevoie doar de prieteni adevărați, de oameni loiali, de oameni inteligenți, de copiii mei ca să pot merge mai departe și să predau tuturor lecția despre familie și demnitate”, a declarat Ana la un post de televiziune.