Elena Merișoreanu, foc și pară după ce s-a spus că a criticat relația Deei Maxer cu noul iubit! Artista nu s-a mai abținut: "E ceva normal" | EXCLUSIV

Elena Merișoreanu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și dezminte toate informațiile potrivit cărora ar fi criticat noua relație a Deei Maxer.

Artista este prietenă bună cu foștii soți și mărturisește că i-a părut extrem de rău când a aflat că s-au despărțit.

Artista ne-a explicat că niciodată nu i-a criticat pe cei doi. Vedeta ne-a povestit că Deea a vorbit deschis cu ea despre motivele divorțului și spune că este normal ca după ce doi oameni încheie o relație să își refacă viața.

Elena Merișoreanu clarifică toate speculațiile cu privire la relația Deei Maxer

Artista a discutat, în exclusivitate, cu jurnaliștii WOWbiz.ro și dezminte toate zvonurile potrivit cărora ar fi criticat noua relație a Deei Maxer. Artista este de părere că ceea ce se întâmplă în viața lor sentimentală este o problemă care îi privește doar pe ei doi.

"Eu am vorbit și cu el și cu ea. Ei nu au avut cuvinte urâte unul față de celălalt. Le-am spus atunci, măi eu ce pot să vă spun decât să vă dea Dumnezeu putere și minte să vă înțelegeți pentru că aveți doi copii.

Chiar dacă vă despărțiți, deși nu e cazul pentru că vă găsiți dragoste pentru voi, dar dragoste pentru copil sunt mama și tata. Eu așa le-am spus și îmi asum ce vorbesc. Eu nu am zis că el a ieșit cu cineva sau ea a ieșit cu cineva. Este problema lor! E ceva normal ca dacă au divorțat sunt liberi nu?!", a explicat Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Deea Maxer [Sursa foto: Instagram]

Elena Merișoreanu, totul despre motivul divorțului dintre Deea și Dinu Maxer

Artista este o bună prietenă a familiei Maxer așa că a vorbit cu Deea și Dinu imediat ce a aflat vestea tristă a divorțului. Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit câteva detalii și ne-a spus că diferența de vârstă a fost motivul care a dus la separarea celor doi.

"Eu am vorbit și cu Deea, am vorbit și cu el. Deea când am întrebat-o care este motivul, că voi vă înțelegeați, eu i-am îndemnat să mai facă un copil. Mi-a spus că diferența de vârstă este singurul lucru care i-a separat.

Dinu mi-a spus și el același lucru că nu s-au mai înțeles și fiecare merge pe cărarea lui. Nu au vorbit urât unul de celălalt. Ei rămân mama și tatăl copiilor, dar mi-au spus că nu mai pot să fie împreună", a mai precizat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]

Deea Maxer și Dinu Maxer, noi relații la scurt timp după divorț

Vestea că Deea și Dinu Maxer și-au spus adio i-a surprins pe toți, mai surprinzător a fost însă că cei doi și-au refăcut viața la scurt timp după despărțire, gest ce a adus o serie de critici în mediul online. Dinu Maxer a fost cel care și-a oficializat primul noua relație, însă povestea nu a durat mult căci la doar câteva săptămâni a anunțat și separarea de focoasa brunetă care i-ar fi furat inima.

A urmat apoi Deea, artista anunțând public relația pe care o are cu Robert. Deea a postat o serie de imagini romantice cu ea și noul iubit, iar pe Instagram îi lasă inimioare la aproape fiecare fotografie pe care o postează.

