Elena Merișoreanu, implicată în conflictul momentului! Ce a spus interpreta de muzică populară, după ce Angela Rusu și-a dat cu părerea despre colegele ei: „Nu e pe nici măcar un afiș!”

Scandalul din lumea folclorului este departe de a se încheia! După declarațiile date de Laura Lavric cu privire la lucrurile spuse de Angela Rusu despre colegele ei de breaslă, și Elena Merișoreanu a ieșit la atac. Nici interpreta de muzică populară nu a scăpat de cuvintele acide pe care Angela Rusu le-a spus, atunci când a fost invitată la rubrica sosurilor iuți.

Angela și-a caracterizat mai multe colege de breaslă, precum Laura Lavric , Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu sau Vlăduța Lupău. Dacă despre prima dintre ele a spus că aceasta ar fi cea mai prefăcută, rea și invidioasă artistă, iar Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan au fost adăugate de către colega lor de breaslă în categoria interpretelor fără talent.

„Elena Merișoreanu nu are talent. Al dolea nume e Saveta Bogdan”, a spus Angela Rusu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Elena Merișoreanu și Saveta Bogdan au fost caracterizate de către Angela Rusu drept interprete fără talent [Sursa foto: Captură video]

Ce reacție a avut Elena Merișoreanu

Cântăreața de muzică populară, în vârstă de 76 de ani, și-a petrecut 60 de ani din viață pe scenă, bucurând publicul cu piesele sale. După ce a auzit ce a avut de spus Angela Rusu la adresa ei, Elena Merișoreanu a declarat că, dacă nu ar fi avut talent, nu ar fi reușit să aibă o carieră atât de îndelungată în industria muzicală.

De asemenea, artista a spus că Angela Rusu a vrut doar să facă puțin scandal și că aceasta nu ar fi în măsură să caracterizeze alți interpreți, fiindcă ea nu apare pe niciun afiș care să promoveze artiștii din Ardeal.

„Nu cred că aș fi putut să stau atâția ani la un mare ansamblu fără talent, am fost iubită de public și de media. Și după 60 de ani scenă lumea mă iubește. Pentru mine, soliștii nu sunt decât cei care au piese la radio. Nu știu dacă cea care a făcut aceste afirmații este în măsură să categorisească soliștii. Persoana respectivă a vrut un pic de scandal, nici nu pot să mă pronunț și nici nu are rost să o bag în seamă. La noi există o vorbă din bătrâni: «când te latră o cățea, nu întorci capul, doar când te latră un dulău. Până acum, nu m-a lătrat niciun dulău!» Să fie sănătoasă, să se bucure de costumele ei țigănești și de videoclipurile cu rochii decoltate! Noi am slujit cu sfințenie folclorul românesc. Ea nu trebuia să facă această departajare. Îmi trimit mesaje soliști i din țară să nu-mi bat capul cu această femeie! Ea, prin Ardeal, nu e pe nici măcar un afiș!”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click.ro.