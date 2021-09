Elena Merișoreanu, internată de urgență la spital. Artista a fost infectată cu COVID-19: "Sper să mă ajute Dumnezeu să scap..."

In articol:

Elena Merișoreanu traversează o perioadă extrem de dificilă din cauza problemelor de sănătate. După operația complicată la fiere și alte afecțiuni cu care s-a confruntat în ultimul timp, solista a descoperit că s-a infectat cu COVID-19. Artista a solicitat o ambulanță acasă din cauză că nu se simțea bine, iar acum este internată la Institutul "Matei Balș" din Capitală.

Elena Merișoreanu are COVID-19

Elena Merișoreanu a dezvăluit că nu a dat prea mare importanță simptomelor pe care le-a avut și a crezut că are o simplă răceală, mai ales pentru că este vaccinată cu schema completă de tratament. Cu toate acestea, starea de sănătate a artistei s-a înrăutățit și a decis să cheme Ambulanța, după ce a rămas fără gust și fără miros. Contactată de pe patul de spital, interpreta de muzică populară a declarat că nu se află la Terapie Intensivă, iar starea ei este momentan stabilă.

Elena Merișoreanu[Sursa foto: Captură tv]

Mai mult, cântăreața a tras și un semnal de alarmă pentru cei de acasă, îndemnându-i să ia în serios această boală și să se protejeze cât de mult pot: "Sper să mă ajute Dumnezeu să scap cu bine.Nu sunt la Terapie Intensivă, sunt pe salon. Am avut şi o răceală.(...) febră nu am avut, am avut un pic de ameţeală, dureri de cap, tuse. Ieri toată ziua nu am avut gust deloc la mâncare, nici miros şi am chemat Salvarea aseară, m-a adus aici. Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e." , a transmis Elena Merișoreanu pentru Antena 3.

Elena Merișoreanu[Sursa foto: Captură tv]

Artista fusese vaccinată cu ambele doze

Elenei Merișoreanu nu i-a venit să creadă în momentul în care a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Solista a povestit că avea făcute ambele doze de vaccin și nu credea că se mai poate infecta cu virusul, mai ales în acest caz.

Totuși, coronavirusul nu a fost singurul care i-a dat bătăi de cap artistei în ultima perioadă, căci aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Recent, Elena Merișoreanu a trecut și printr-o intervenție chirurgicală destul de complicată la fiere, pentru care a stat internată în spital până acum o lună.