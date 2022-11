Elena Merișoreanu, mărturii emoționante din interiorul căsniciei! Cum arată dragostea după 50 de ani de mariaj și cine i-a pus la cale întâlnirea cu omul care avea să îi devină soț | EXCLUSIV

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, iar viața s-a a fost marcată, pe lângă succes, de suișuri și coborâșuri. Artista a împlinit recent 75 de ani și 50 de ani de căsnicie.

Artista l-a cunoscut pe actualul soț în locurile natale, fiind în practică în Valea Jiului. Cea care a ținut să îi prezinte a fost chiar sora Elenei Merișoreanu, iar ca interpreta să ajungă față în față cu tânărul polițist a fost pus la cale un plan elaborat.

Elena Merișoreanu ne-a mărturisit cum e viața la 75 de ani, după 50 de ani de căsnicie

Îndrăgita interpretă de muzică populară spune că trăiește una dintre cele mai frumoase etape din viața ei. Cântăreața se bucură de timpul petrecut familia și cu nepoții, pentru că tinerețea și-a trăit-o în turnee.

Citește și: Zeci de oameni au stat la coadă să guste din mâncarea de la parastasul Ionelei Prodan! Nici Anamaria Prodan nu s-a putut abține

Este căsătorită de aproape 50 de ani și spune că viața de cuplu vine la pachet cu bune și rele, însă cele mai importante lucruri sunt respectul și toleranța.

"Acum cred că este cea mai frumoasă etapă a vieții mele. În tinerețe, eu fiind angajată la Rapsodia Română eram numai plecată și nu m-am putut bucura de creșterea fetelor mele. Sălile erau neîncălzite atunci, îmi aduc aminte că am cântat prin Moldova la o Casă de Cultură și când am ieșit de acolo, în iișoarele acelea subțiri ne ieșea abur din gură.

În viață noi nu suntem proprietatea bărbatului și nici bărbatul nu este proprietatea noastră. Deci noi suntem două persoane care ne-am cunoscut, ne-am iubit și trebuie să ne tolerăm foarte multe lucruri.

Atunci când te căsătorești și toată lumea e fericită îți aruncă numai petale de trandafiri, dar să nu uităm că trandafirii au spini și dacă nu știm să-i ocolim s-ar putea să avem neplăceri în viață. Trebuie să trecem multe lucruri cu vederea, atâta timp cât aducem copii pe lume. Copiii trebuie să spună și mamă și tată. Sigur că într-o căsnicie unde există violențe, nu aș tolera pentru nimic în lume, dar restul le trecem cu vederea", a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]

Cine i-a pus la cale întâlnirea cu actualul soț

Vedeta ne-a povestit cum s-a cunoscut cu actualul său soț. Sora ei a fost cea care a știut de la început că sunt făcuți unul pentru altul așa că a făcut posibilă întâlnirea dintre ei și a împiedicat-o pe interpretă să plece pentru a doua oară în Franța.

Citeste si: Geta Sterp, de partea părintelui Calistrat: „Îl felicit din tot sufletul”- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Citește și: Sentință în procesul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Judecătoria Buftea a decis ce o să se întâmple

Totul a fost pus la cale de sora interpretei și de mama ei, iar o mică minciună i-au adus pe cei doi împreună.

"Eu când l-am cunoscut pe soțul meu, el era în practică în locurile mele de baștină în Valea Jiului. Eu, fiind la Rapsodia Română, trebuia să plec a doua oară în Franța așa că sora mea l-a cunoscut pe soțul meu pentru că soțul ei lucra pe la Primărie și s-au cunoscut și a zis că trebuie să vină cumnata lui.

Sora mea l-a îndrăgit foarte mult pe viitorul meu soț și m-a chemat imediat acasă. Mi-a spus că mama e foarte bolnavă pentru că eu când auzeam de părinți ceva, putea să fie orice că plecam acasă. Am anunțat că nu mai pot să plec și m-am întors acasă. La Petroșani, m-am urcat în autobuz și m-am dus acasă. Când am ajuns, o văd pe mama că se urcă prin față. Ea a rămas surprinsă că mă vede pe mine, eu am rămas surprinsă că o văd pe ea.(...) Ele vorbiseră ca eu să vin acasă să-l cunosc pe acest milițian, Mi-au zis că e frumos și că e bucureștean.

Eu în acea perioadă eram cu un alt băiat în vorbă. Ne-am cunoscut, am corespondat, dar eu între timp am plecat prin turneu, am venit după vreo două luni, el a venit în concediu în București. M-a dus la părinții lui și gata, s-a întrerupt când am plecat iar în turneu. Mi-a mai scris scrisori și la un moment dat era ziua tatălui meu și soră-mea m-a convins să vin. M-am dus la biserică și pe seară, cine era invitat la noi la masă... acest milițian. Era un bărbat subțirel, frumușel. Mama îmi spune că e bărbat de viitor.(...) Am făcut programare și ne-am făcut căsătoria pe 4 noiembrie și pe 5 era ziua mea", a mărturisit artista, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu și soțul [Sursa foto: Facebook]

Viața în căsnicie nu e tot timpul roz

Elena Merișoreanu și soțul ei au traversat momente bune și unele mai puțin bune, dar dragostea și respectul i-a făcut să rămână mereu împreună.

În trecut, artista a vrut să divorțeze numai că sfaturile mamei sale au împiedicat-o să ia o astfel de decizie radicală.

"În viață nu totul este roz. Au fost cumpene în viață, dar cred că prin cuvintele mamei mele mi-am schimbat foarte mult mentalitatea(...) Eram plecată în Israel și primeam telefoane că soțul meu umbla cu o colegă. Când am venit acasă nu i-am zis nimic, m-am dus direct la mama la țară și i-am spus că divorțez.

Mama s-a încruntat la mine și mi-a adus aminte de un moment, de când eram mică și mi-a croșetat un pulover la care nu îmi pusese niște flori roz pe care le voiam și am început atunci să țip așa că mama așa tare s-a enervat că l-a stricat. Mi-a spus atunci că așa e și în căsnicie: o clădești greu, dar se destramă extrem de repede. Mi-a spus să nu uit că sunt fete, că eu nevoie de sprijin.

Mi-a spus și dacă văd un bilet în buzunarul lui, mai bine să-l bag înapoi și să nu îmi fac sânge rău. Dacă mă respectă și nu mă neglijează și îmi aduce tot ce am nevoie, atunci tot acasă vine", a povestit ea.

Trăsura din porțelan a Elenei Merișoreanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Soțul Elenei Merișoreanu, singurul care îi nimerește gusturile la parfumuri

Soțul Elenei Merișoreanu este singurul care îi nimerește gusturile la parfumuri, așa cum ne-a dezvăluit chiar ea. În rest, printre cadourile pe care le-a primit de ziua ei se numără buchetele de flori, dar și bijuteriile pe care îi place să le poarte pe scenă.

"Bărbatul meu, de când îl știu, mi-a trimis ori că era în București sau plecat din țară, el îmi oferă câte un parfum că știe că la ele nimeni nu îmi nimerește gusturile mai bine. Primesc buchete imense de flori, mai ales acum de ziua mea am primit și îmi plac foarte mult gablonțuri.

De la mama mea primeam lucruri așa frumoase din porțelan. Când ne-am cununat noi la Sectorul 1, mama mi-a adus un cadou o trăsură din porțelan cu o caleașcă în care era o prințesă care trăgea de hățurile a patru cai.

Mi-a spus atunci că în viață, dacă nu știi să ții hățurile, pleacă în derivă căsnicia", a mai povestit îndrăgita interpretă de muzică populară.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!