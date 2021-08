Elena Merișoreanu nu scapă de problemele de sănătate. Ce a putut face cu pietrele scoase de doctori de la fiere: „Poate le valorific”

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook] 12:25, aug 4, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Problemele de sănătate se țin lanț de cunoscuta interpretă de muzică populară, Elena Merișoreanu. Artista în vârstă de 72 de ani a suferit o operație pentru eliminarea caliculilor biliari, cunoscuți în popor ca pietre la fiere, dar și încă o intervenție chirurgicală la picior. Din păcate, cântăreața trebuie să se programeze din nou la spital, pentru o a treia operație.

Totul a început la sfârșitul lunii mai, atunci când Elena Merișoreanu a acuzat stări de vomă, balonare și lipsa apetitului. După mai multe investigații, artista de muzică populară a aflat că are caliculi biliari și trebuie să fie operată de urgență. Cum viața cântăreței era pusă în pericol, Elena Merișoreanu nu a stat prea mult pe gânduri și a fost de acord cu intervenția chirurgicală.

Astfel, medicii i-au scos interpretei de muzică populară nu mai puțin de 60 de pietre de la fiere. Elena Merișoreanu a mărturisit că le-a păstrat, ba chiar ar vrea să facă bani de pe urma lor.

“ Mi-au scos 60 de pietre de la fiere, le țin în cutie! Nu le-am lăsat la doctor. Poate le valorific. Am intrat în operație de dimineața și a doua zi mi-au dat drumul acasă. M-au operat laparoscopic. Ai atâtea pietre cât pentru o fundație la casă, mi-a zis doctorul. Deocamdată țin regim strict. Nu am voie pâine, slană, ca la mine la țară .”

Elena Merișoreanu trebuie să se opereze la picior

În martie 2020, artista a ajuns la spitalul “Foișor” din Capitală, acuzând dureri insuportabile la unul dintre picioare. Elena Merișoreanu a fost operată de urgență, deși, anterior, încercase și alte tratamente injectabile, pe care le făcea lunar, la o clinică din Târgoviște. Se pare, însă, că doar intervenția chirurgicală a pus-o înapoi pe picioare pe cunoscuta interpretă.

Din păcate, acum, cântăreața se plânge din nou de dureri, dar la celălalt picior. În viitorul apropiat, Elena Merișoreanu trebuie să treacă încă o dată pragul sălii de operație, pentru a-și rezolva și această problemă chinuitoare.

“ Eu nu mă operez decât la „Foișor”, am acolo un doctor bun al meu. Nu am tupeu să mă duc să mă opereze nici la particular .” a mărturisit cântăreața.