Elena Merișoreanu, o pensionară care nu duce grija zilei de mâine. Artista a recunoscut ce pensie încasează lună de lună

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, având o carieră lungă în spate. A plecat de la 16 de ani de acasă pentru a-și urma visul și bine a făcut, căci acum duce viața la care mulți pot doar visa.

De-a lungul zecilor de ani petrecuți pe scenă, folclorista a cutreierat țara și lumea în lung și în lat, timp în care a și adunat o avere, din care are grijă mereu să își ajute copiii și nepoții.

Elena Merișoreanu, o pensionară care nu duce grija zilei de mâine [Sursa foto: Facebook]

Elena Merișoreanu are o pensie de mii de lei

Iar pe lângă asta, acum, la vârsta de 76 de ani, Elena Merișoreanu se bucură și de o pensie primită de la stat deloc de neglijat.

Vedeta este mereu sinceră cu cei care îi ascultă muzică și o admiră, motiv pentru care, în cadrul unei emisiuni TV, cântăreața a vorbit pe șleau despre veniturile sale.

Astfel, a recunoscut că, pe lângă alți pensionari, ea o duce destul de bine.

Și asta pentru că pensia primită ca răsplată a anilor de muncă prestată în fața românilor de pretutindeni se ridică la câteva mii de lei pe lună.

În aceste condiții, cântăreața mărtutisește că nu se poate plânge de pensia sa, având în vedere că sunt mulți bătrâni care nu primesc nici jumătate din cât încasează ea.

„ Eu am pe cartea de muncă la Rapsodia Română aproape 37 de ani, la 16 ani am fost angajată, cu decizie Guvernamentală. În fiecare an se mai mărește. Ne-ar bate Dumnezeu să ne plângem, când alții trăiesc din 1.500-2.000 de lei. Pensia mea este de aproape 5.000 de lei ”, a spus Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.

Iar pe lângă pensia sa și încasările de la evenimentele la care încă participă, căci sunt mulți români care vor să o aibă aproape la evenimentele lor de suflet, în casa vedetei bani mai aduce și soțul.

Lună de lună, partenerul de viață al Elenei Merișoreanu încasează o pensie la care mulți români nici nu pot spera, în valoare de zeci de mii de lei. Astfel că traiul familiei cântăreței este unul bun, asigurat și fără griji financiare.

”Soțul meu are pensie mare, dar și eu am. El are aproape 20.000 de lei”, a mai completat cântăreața de muzică de folclor.