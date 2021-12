Elena Merișoreanu, veste sfâșietoare de sărbători. Artista trebuie să se opereze de urgență: "Nu mai merge, nu se mai reface"

In articol:

Elena Merișoreanu a făcut un anunț trist în prag de sărbători. Artista va fi nevoită să ajungă din nou pe masa de operație, după ce medicii au diagnosticat-o cu o afecțiune severă.

Elena Merișoreanu trebuie să se opereze de urgență

Nici nu s-a refăcut complet după intervențiile chirurgicale suferite, că Elena Merișoreanu are nevoie de o nouă operație, de data aceasta la picior. Interpreta de muzică populară a fost diagnosticată cu artroză, o boală care i-a "mâncat" cartilagiile: "Toate analizele mi-au ieșit neașteptat de bine. Trebuie însă să mă operez la piciorul drept. Am fost la stângul, acum nu mai are nimic, dar folosindu-l prea mult pe celălalt, acum mă doare cel neoperat.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Captură tv]

O să mă operez după sărbători. Am artroză, nu mai merge cu tratament, nu mai am cartilagii. Am făcut 25 de celule stem, acid hialuronic, dar nu mai trece, vorba medicului, dacă nu ai cartilagiul, nu se mai reface.", a mărturisit Elena Merișoreanu, pentru Playtech-Impact.ro.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Captură tv]

Cum petrece Elena Merișoreanu de Crăciun?

Elena Merișoreanu a dezvăluit că anul acesta va petrece Crăciunul în familie, alături de cei dragi.

Artista s-a pregătit din timp cu mâncăruri alese, pe care le-a gătit împreună cu fiicele ei:

Dacă nu miroase a sarmale, parcă nimic nu e bun. Soțul a luat un curcan de la cineva de la curte, alor mei le place curcanul. Avem și porc, carne la garniță, cârnați, tobă, de toate.", a mai spus Elena Merișoreanu, pentru sursa amintită.

