Elena Udrea a anunțat că are Covid chiar înainte de ziua în care trebuia să se prezinte la tribunal în procesul de corupție privind finanțarea campaniei din 2009

Breaking news! Încă o victimă celebră a Covidului. Frumoasa Elena Udrea a fost infectată cu noul coronavirus. Ce s-a întâmplat cu procesul blondinei?

In articol:

UPDATE: După ce WOWbiz.ro a prezentat în exclusivitate informații potrivit cărora Elena Udrea este infectată cu COVID-19, s-au aflat mai multe detalii despre situația acesteia. Mai exact, avocatul acesteia a confirmat informația noastră, vineri, în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc judecata ultimului termen al procesului legat de finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. Astfel, Curtea de Apel București a amânat procesul, în condițiile în care politicana nu se va putea prezenta.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Începutul noului an a venit cu o veste proastă pentru Elena Udrea. Fosta deputată a fost depistată pozitiv pentru Covid-19. Surse din anturajul celebrei blonde au declarat în exclusivitate pentru WOWBIZ.ro că fosta politiciană se află într-o stare bună, chiar dacă a fost infectată cu virusul ucigaș din China. Momentan, nu se cunosc mai multe detalii despre starea sa de sănătate sau a celor apropiați Elenei Udrea, însă vom reveni cu amănunte.

Elena Udrea a răspuns la întrebarea de pe buzele tuturor! A fost sau nu iubita lui Traian Băsescu?

Elena Udrea a fost pusă în fața unei întrebări extrem de contorversate, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. Fosta politiciană a dezvăluit că cea mai importantă persoană din viața ei, după familie, este Traian Băsescu. Elena Udrea a mărturisit că îi datorează întreaga sa carieră. În presă s-a vehiculat că cei doi ar fi avut mai mult decât o relație strict profesională, însă blondina a decis să pună capăt odată pentur totdeauna acestor zvonuri. (Citeste si:Elena Udrea, amănunte neștiute despre nașterea fetiței sale! A născut natural în 5 ore)

Elena Udrea, împreună cu iubitul ei [Sursa foto: Facebook]

„Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu-și dă seama cât de mult umor am și de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc ce a vrut să spună cu asta. Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump, lumea a interpretat răspunsul meu și, după aceea concluzia a fost că a fost atât de nepotrivit răspunsul meu că mi-a părut rău că am făcut gluma. Traian Băsescu a fost cel mai important om din viața mea, după părinții mei. Pentru că tot ce am realizat eu în cariera mea politică, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu. Deci este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost una extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar, sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Basescu , să cresc politic cu Traian Băsescu, însă asta a fost tot”,a răspuns Elena Udrea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.