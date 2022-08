Elena Udrea, mesaj controversat din spatele gratiilor: „Mă gândesc să cer și eu să fiu declarată nebună”. Vestea care a făcut-o să răbufnească

In articol:

Elena Udrea trece printr-o perioadă grea. După ce a fost închisă pe teritoriul Bulgariei, asta după ce a încercat să părăsească România, în ziua când și-a aflat sentința, blonda de la Cotroceni a fost adusă în România pentru a-și ispăși pedeapsa de șase ani de închisoare cu executare.

În continuare, Elena Udrea susține că este victima unei nedreptăți în ceea ce privește condamnarea ei, așa că a postat, pe Facebook, un mesaj prin care făcea referire la alte situații mai grave față de cea în care ea este implicată.

De asemenea, blondina a ținut să explice concret ce s-a întâmplat atunci când a fost organizată gala de box, dar și care au fost intențiile organizării unui astfel de eveniment sportiv, unic în România.

„Văzând cum criminalul din Brasov, cel care acum trei ani si-a omorat bunica, a fost trimis acasa fara sa fie tras la răspundere, pe motiv ca fost lipsit de discernământ la momentul crimei, ma gandesc sa cer si eu sa fiu declarata nebuna si lipsita de discernământ pentru ca m-am implicat in aducerea campionului Mondial la box, Lucian Bute, sa boxeze in Romania. Dincolo de abuzul facut de cei 4 judecatori ai ICCJ in 7 aprilie care au incalcat atat Constitutia României cat si Deciziile CCR nr. 685/2018 si CJUE din 212.12.2021 si au refuzat rejudecarea in conditii de legalitate a dosarului Gala Bure, pe fondul problemei, prin sentinta care trebuia sa fie desfiintate si nu a fost, eu am fost condamnata in 2018 la 6 ani de inchisoare pentru ca “ am cerut angajatilor ministerului sa gaseasca SOLUTIILE LEGALE pentru MDRT sa poata face publicitate brandului turistic al României in timpul Galei de Box, Campion pentru Romania”, organizata la Bucuresti in iulie 2010, (citat din Rechizitoriu). In aceasta Gala, campionul mondial la Box de la aceea data, românul Lucian Bute, a castigat prin K.O centura IBF. Gala Bute fiind cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodata in Romania si cu cea mai mare audienta la toate categoriile, pe plan national si international, meciul lui Bute fiind retransmis de cateva ori chiar pe(...) alte canale tv. Pentru ca am vrut sa promovam pe bani europeni, brandul turistic al României la acest eveniment, si am si reușit, intai Kovesi, apoi judecatorii sistemului ocult care conduceau si Justiția pana in anul 2020, Ionut Matei, Florentina Dragomir & Co, au decis ca este un abuz in serviciu, si mi-au dat 6 ani de închisoare cu executare!!! Ca urmare, văzând soluția din cazul lui Cămârzan? Vreau sa cer si eu sa fiu considerata nebuna si fara discernământ, pentru ca doar un nebun si-ar fi riscat libertatea, cariera, ba chiar si viata, daca ne gandim la ce i se întâmpla lui Rudel Obreja, victima colaterala a acestui abuz, pentru a face ceva bun pentru tara! Nimeni pana atunci si nici de la Gala Bute incoace nu a mai reusit sa organizeze ceva macar asemanator in Romania, sau nici nu a mai incercat, vazand ce mi s-a intamplat mie. Oamenii sanatosi la minte, nu fac nimic, se bucura linistiti de functiile lor si de privilegiile aferente, fara sa realizeze ceva si pentru tara, dar sunt liberi si fericiti! In timp ce eu ma lupt pentru dreptul de a-mi întâlni copilul de 3 ani, in pușcărie..”, a transmis Elena Udrea, pe Facebook.

Elena Udrea a fost vizitată de fiica ei, în închisoare

La scurt timp după ce a fost vizitată de fiica ei în închisoare, Elena Udrea a postat un mesaj tranșant pe Facebook, acolo unde a explicat că este pe cât se poate de nemulțumită de condițiile de vizită din penitenciar, mai ales când vine vorba despre o mamă și copilul ei.

"Pentru că tot s-a aflat ”pe surse” din interiorul penitenciarului, și chiar în timp real, că am fost vizitată de fetița mea, vă confirm că după aproape 4 luni și un demers anevoios mi-am văzut în sfârșit copilul! Aș fi dorit ca Eva să fie ferită de publicarea imaginilor de la această vizită, poate pentru că eu încă sunt marcată de filmările cu Tibi Ridzi ducându-și de mânuțe cei doi copilași să își viziteze mama, acum 6 ani. Dar, dacă tot au fost știri despre întâlnirea pe care am avut-o cu fetița mea, o să aduc în discuții o știre absurdă creată de prevederea legală care face ca un copil să își vadă mama aflată în detenție doar printr-un geam numit “dispozitiv de protecție”, fără să poată atinge, fără să îi poată sta în brațe, fără să poată simți iubirea mamei, care îi lipsește atât de mult. Cine a putut gândi o tâmpenie ca asta? Prin această regulă, o mamă, condamnată eventual pentru furt din magazine sau pentru vreun abuz în serviciu, are același regim de primire a vizitelor ca un criminal în serie condamnat pe viața. Despre ce protecție poate fi vorba și a cui când vorbim de întâlnirea unei mame cu copilul ei??? S-au creat momente dramatice, când copii au început să urle și să lovească cu pumnii și picioarele geamul care îi împiedica să ajungă la mamele lor. Dacă tot există o cameră special amenajată pentru astfel de întâlniri “mama și copilul”, de ce nu se permit aceste vizite aici fără să fie nevoie de nenumărate avize, aprobări și semnături ajungând până la cea a directorului penitenciarului? Sunt studii recente din SUA, care arată că, copiii ale căror mame sunt arestate rămân cu traume pentru tot restul vieții și, mult mai probabil decât în cazul celorlalți copii, devin ei însuși infractori. Deci, la ce și cui folosește această lege inumană, ilogică, barbară chiar? Lăsați copiii să își poată întâlni mamele, să aibă parte, măcar în cele câteva ore pe lună în care sunt permise vizitele, de îmbrățisarea lor, să poată sta în brațele lor să simtă iubirea și alinarea pe care brațele și săruturile unei mame le aduce. Și în același timp, în acest fel ar scădea și presiunea psihică și suferința pe care o mamă în detenție le resimte tocmai din cauza despărțiri de copii, ceea ce pe unele le face violente, le împiedică să se adapteze, sau chiar le îmbolnăvește grav. Dacă tot sunt obligată să mai stau în penitenciar, unde am ajuns printr-un abuz terifiant al unor judecători ai ICCJ, măcar să încep să fac ceva bun pentru cei de aici, condamnate sau angajați ANP, ba chiar pentru societate, având în vedere că ce se întâmplă într-un penitenciar afectează direct și indirect și societatea.", a fost mesajul transmis de Elena Udrea, pe contul personal de Facebook.

