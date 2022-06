Elena Udrea nu renunță! Ce strategie pregătește pentru a scăpa de închisoare: "Ea vrea să fie audiată"

In articol:

După două luni petrecute în arestul din Blagoevgrad, Elena Udrea a fost extrădată joi, 16, iunie, în România. Autoritățile au preluat-o pe aceasta de la Vama Giurgiu, apoi au transportat-o direct la Penitenciarul Târgșor, acolo unde urmează să-și ispășească pedeapsa.

Totuși, se pare că Udrea nu se lasă bătută, căci se pregătește temeinic pentru luni, când va avea loc recursul în casație.

Udrea se va întâlni duminică cu unul dintre avocații săi

Reprezentanții Penitenciarului Târgșor i-au permis Elenei Udrea să aibă o întâlnire cu avocatul său, la scurt timp după ce a fost încarcerată. Fostul ministru și reprezentantul ei legal urmează să se vadă duminică la vorbitor pentru a pune la punct ultimele detalii referitoare la recursul în casație. Potrivit primelor declarații făcute de avocatul Veronel Rădulescu, Udrea își dorește să fie audiată în cadrul procesului care va avea loc luni, 20 iunie: "Este foarte important să discutăm pentru că luni este termen la recursul în casație. Din ce știu, ea vrea să fie audiată. Mai avem de pus la punct și alte lucruri ce țin de alte căi de atac care sunt pe rol, cum ar fi o contestație în anulare sau altele care ar urmă să fie introduse. De aceea mă duc să discutăm aceste aspecte.", a declarat avocatul Elenei Udrea, pentru gândul.ro.

Elena Udrea, acuzații grave din spatele gratiilor

Elena Udrea a lansat acuzații dure din spatele gratiilor, imediat după ce judecătorii bulgari au decis să fie extrădată în România. Pe pagina de Facebook a fostului ministru a apărut un mesaj controversat, în care aceasta face o serie de dezvăluiri.

Udrea susține că pe 7 aprilie, atunci când a primit sentința definitivă în dosarul "Gala Bute", au fost făcute presiuni asupra judecătorilor de la ICCJ, care au condamnat-o la 6 ani de închisoare cu executare:

Mai exact, am cerut CSM să verifice dacă în dimineața zilei de 7 Aprilie, ziua în care s-a pronunțat decizia de respingere a cererii mele, cel puțin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General și amenințat cu pușcăria de cineva din conducerea instituției dacă va fi pentru admiterea contestației mele și favorabil respectării deciziei nr. 685/2018 a CCR. De asemenea, am cerut să se verifice dacă la acel moment, adică în dimineața zilei de 7 Aprilie, decizia completului de 5 judecători era de admitere a Contestaților, ea fiind inversată ca urmare a schimbării opiniilor a cel puțin 2 judecători, sub presiunea amenințării cu arestarea imediată.

Așa s-ar explica și de ce soluția nu a mai fost scrisă la ora indicată, la ora 10, cum se știa și se aștepta, ci la ora 10:00 a fost anunțată presa și nu acuzații!!! Că se amână pronunțarea pentru ora 14:00 și că se face ședința publică. Am cerut CSM să verifice în ce a constat amenințarea și să facă publice aceste informații. Evident că cer aplicarea legii asupra celor implicați în această situație. Prin presiunile asupra a cel puțin 2 judecători, s-a obținut nu doar arestarea mea, care este evident că este o miză uriașă pentru cineva, dar s-a obținut și schimbarea majorității pro CCR din rândul judecătorilor de la Înalta Curte. Pentru că odată ce acești judecători au fost împotriva CCR în cel mai clar caz, Gala Bute, și mai lipsit de orice eventuale interpretări, ei vor fi obligați de acum încolo să fie împotriva CCR de fiecare dată. Cer găsirea unei soluții juridice pentru repararea imensului abuz, pentru corectarea acestei ilegalități care s-a făcut în cazul meu.", a declarat Elena Udrea.