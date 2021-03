Elena Udrea o „blesteamă” pe judecătoarea care a condamnat-o la 8 ani de închisoare cu executare: „Nu știu cum va dormi la noapte”

In articol:

Elena Udrea, fotul politician, a făcut primele declarații după ce a primit o condamnare de 8 ani cu executare fiind acuzată de mai multe

fapte de corupție. Fostul ministru ministru a răbufnit la adresa magistrtei care i-a dat această sentință. Fosta blondă de la Cotroceni a mărturisit că s-a întors în România cu speranța că au avut loc schimbări în Justiție, însă este dezamăgită de tot ce s-a întâmplat.

Elena Udrea[Sursa foto: Facebook]

Elena Udrea, condamnată la opt ani de închisoare cu executare: „A m făcut tot ce se putea face”

Aceasta continuă s-și declare nevinovăția și spune că a depus toate probele necesare pentru a-și demonstra nevinovăția, însă, cu toate acestea judecătorii au decis să o închidă 8 ani în spatele gratiilor.

„Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poți să te aperi, să aduci probe, și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate”, a declarat fostul policitian.

Fosta blondă de la Cotroceni spune că a trecut efectiv printr-un șoc în momentul în care a aflat decizi instanței de judecată, mai ales că magistratul

care i-a cercetat cazul spune că nu ar exista reglementare legală pentru luarea de mită pentru altul, așa cum a fost descrisă fapta Elenei Udrea.

„Vă dau un exemplu pentru care sentința aceasta a fost un șoc pentru mine. Instanța recunoaște că nu exista reglementare legală pentru luarea de mită pentru altul, așa cum a fost descrisă fapta mea, deci judecătoarea aceasta recunoaște că nu exista text de lege care să incrimineze faptele, și cu toate acestea spune că nu știu ce discuție, într-un raport Greco, de prin 2010, autoritățile române au spus că, deși nu există această prevedere în lege, legislația română acoperă și această posibilitate de luare de mită pentru altul”, a continuat aceasta.

Elena Udrea[Sursa foto: Facebook]

Elena Udrea: „E ordin să o cond amnăm pe Elena Udrea”

Fostul ministru al Turismului și-a dorit o judecată corectă și este profund dezamăgită că nu a avut parte de ea. Ea susține că i s-au adus niște acuzații total absurde. Aceasta mai spună că dacă cineva ar fi vrut să se răzbune pe Traian Băsescu sau doar să-i dea un avertisment fostului președinte al României, putea să o codamne pentru doar o singură acuzație din cele șase care i-au fost aduse.

„Dacă ar fi vrut să mă condamne, doar dacă este ordin, e ordin să o condamnăm pe Elena Udrea, cu atât mai mult în dosarul lui Traian Băsescu. Sistemul de astăzi, habar nu am cine o mai da ordine, nu știu cine mai merge cu plicul galben. Nu știu dacă de la SRI, habar nu am dacă există o miză. Eu am sperat că nu mai sunt o miză pentru nimeni. Am sperat că voi avea parte de o judecată corectă. Dacă voiai neapărat să mă condamni, găseai un argument la oricare altă faptă, nu aici unde singur recunoști că nu există text de lege.

Dacă ei voiau doar să îi dea un avertisment, sau să se răzbune pe Traian Băsescu, să îl atace, era suficient din șase acuzații care mi s-au adus, să mă condamne pe una singură, era același lucru. De ce au trebuit să mă condamne și pe cele mai absurde dintre acuzații? Gândiți-vă că există o acuzație de spălare de bani, în care procurorii spun că faptul că eu am folosit niște bani cash în campania de referendul, sigur banii ăia veneau dintr-o faptă penală. Pentru că Elena Udrea e judecată și în dosarul Gala Bute” ”, a mai adăugat Elena Udrea.

Elena Udrea a răbufnit la adresa judecătoarei care a condamnat-o: „ O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu”

Fosta blondă de la Cotroceni o acuză pe judecătoarea care a condamnat-o în spatele gratiilor de „slugărnicie” și de „răspuns la comandă”. elena Udrea nu-și explică cum a fost condamnată și pentru acuzații „absurde”.

„Cu toate acestea, judecătoare mă condamnă și pentru această spălare de bani. Această femeie a ținut să mă condamne pe fiecare acuzație a procurorilor. Dovadă mai mare de slugărnicie, de răspuns la comandă, că nu pot să cred că are ceva personal cu mine, nu pot să cred că mă urăște pe mine atât de tare încât să țină să mă condamne chiar și pe cele mai absurde acuzații care s-au adus în acest dosar”, a explicat aceasta.

Mai mult decât atât, Elena Udrea o blesteamă pe magistrată și îi dorește să simtă și copii ei ce a simțit copilul ei atunci când a aruncat-o în spatele gratiilor.

„Femeia asta a dat o decizie absurdă! Nu știu cum va dormi la noapte! O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu. Nu înțeleg cum va dormi această femeie liniștită la noapte”, a încheiat ea.