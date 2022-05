Elena Udrea, reacție din arestul autorităților bulgare. Adrian Alexandrov i-a sărit în apărare: “Voi nu ați fi facut la fel ca ea?”

In articol:

Elena Udrea a fost condamnată la începutul lunii aprilie de ICCJ la 6 ani de închisoare cu suspendare în dosarul „Gala Bute”.

Fostul ministru al Turismului părăsise deja țara când a fost anunțată sentința. Ea a fost găsită de autoritățile bulgare foarte aproape de granița cu Grecia, după ce oamenii legii din România au dat-o în urmărire generală. De atunci, apropiata lui Traian Băsescu se află în Bulgaria, în arest și a ajuns de mai multe ori în fața magistraților de acolo.

Judecătorii de la Tribunalul Blagoevgrad, care au analizat primii cazul Elenei Udrea, au decis ca aceasta să fie extrădată în România, pentru a-și ispăși pedeapsa, însă aceasta a contestat decizia, iar acum Curtea de Apel Sofia va trebui să ia o hotărâre definitivă. Magistrații de aici au amânat de trei ori să ia o decizie. La ultima înfățișare în fața lor, fostul ministru a acuzat că nu există condiții în închisorile din România și mai mult că a fost condamnată pe nedrept. Astfel că judecătorii vor să se asigure că Elena Udrea a avut parte de un proces echitabil în țara noastră și au cerut toate documentele procesului traduse în limba bulgară.

Până atunci, însă, aceasta rămâne în arest.

În urmă cu doar câteva minute, pe rețelele de socializare, apropiata lui Traian Băsescu a reacționat cu privire la arestarea ei și la condamnarea din România. Ea susține că decizia luată de ICCJ este ilegală!

„Sunt 46 de zile de cand sunt arestata ilegal, ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ, prin care mi s-a respins contestatia in anulare doar MIE dintre toate dosarele similare( Sova, Pop, Nita, Valcov, Bica, etc), si mi s-a refuzat doar mie dreptul de a fi rejudecata legal in dosarul Gala Bute.

Din motive inexplicabile juridic, 4 din 5 judecatori au decis in cazul meu sa incalce decizia CCR, care sta la baza tuturor acestor contestatii, si sa se contrazica cu ceea ce ei insisi au spus in celelalte cazuri, care toate sunt acum in rejudecare, iar cei implicati sunt toti evident in libertate. Si daca ar vrea sa isi justifice schimbarea de macaz prin aplicarea deciziei CJUE din 21.12.2021, tot nu ar putea deoarece aceasta prevede ca judecatorii pot sa nu tina cont de deciziile CCR, daca “ exista un risc sistemic de impunitate( nepedepsire) prin prescriptie”. Trec peste toate argumentele constitutionale prezentate de specialisti, de ce aceasta decizie nu poate fi aplicata, si ma rezum la analiza raportata la cazul meu. Evident ca nu putem vorbi de risc sistemic de impunitate, cand este in discutie un singur dosar in care decizia CCR mai putea fi aplicata in Romania in dosarul Gala Bute. Sistemic inseamna categorii intregi de persoane sau fapte, iar despre prescriptie nu poate fi vorba ea intervenind pentru fapte de care sunt acuzata, peste cel putin 4 ani. Cum au luat acesti judecatori o decizie atat de ilegala? Ramane sa aflam ce s-a intamplat de fapt pe 7 aprilie”, și-a început Elena Udrea postarea de pe Facebook.

Elena Udrea a enumerat motivele pentru care a fost condamnată ilegal

Ea a specificat în postarea de pe rețelele de socializare și care au fost motivele pentru care condamnarea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție este ilegală.

„In concluzie, am fost condamnata ilegal la fond pentru ca:

a) completul de 3 judecatori era nespecializat.

b) din complet a facut parte Florentina Dragomir, care NU indeplinea conditiile legale pentru a fi judecator, sigur… in Romania nu conteaza daca un judecator nu a depus juramantul de credinta, in schimb in Grecia si Italia hotararile date de F. Dragomir au fost considerate ilegale, iar cei din Bulgaria au cerut detalii despre aceasta judecatoare la termenul trecut din Sofia.

c) am fost condamnata in apel de un complet de 5 judecatori nelegal constituit. CCR a constatat prin decizia 685/2018 ca cel putin unul dintre judecatori, Presedintele Completului, a fost numit cu incalcarea grava a legii, adica pus cu mana si nu tras aleatoriu la sorti. Cum acesta era si Presedintele Sectiei Penale, adica seful celorlalti 4, este evident ca ceea ce decidea el, asa ramanea, iar el “zicea” ce era scris in plicurile galbene care ajungeau la Inalta Curte.

d) mi s-a respins in mod halucinant contestatia in anulare, luandu-mi-se dreptul de a fi rejudecata legal. Nu exista niciun text referitor la speta mea, din legi speciale, din codul penal, codul de procedura penala, decizii CCR, decizii CJUE, CEDO, care sa nu fi fost incalcate. Daca asta se intampla in cel mai vizibil si cunoscut dosar din Romania “Gala Bute”, ce o fi in celelalte? Ce se intampla cu Justitia din Romania? Specialistii in drept, procurorii si judecatorii de buna credinta, avocatii si profesionistii adevarati din conducerea Ministerului Justitiei, CSM, ICCJ, sunt multumiti si linistiti cu situatia asta?”, a continuat aceasta.

Adrian Alexandrov, reacție nervoasă la adresa unui internaut care a acuzat-o pe Elena Udrea că este vinovată

Postarea Elenei Udrea a stârnit o mulțime de reacții, iar în secțiunea de comentarii mulți își arătau sprijinul și compasiunea, în timp ce alții nu erau pe deplin convinși de spusele ei.

„Dacă erai nevinovată nu plecai, nu fugeai”, a fost reacția unui internaut, după postarea publicată de Elena Udrea pe contul ei personal de Facebook. Ei bine, nu a durat mult și Adrian Alexandrov, iubitul fostului ministru al Turismului, l-a luminat pe internautul nedumerit. Bărbatul a avut o reacție destul de dură în secțiunea de comentarii.

„Tu ai fi rămas dacă știai că deciziile sunt ilegale și vei fi executat? E greu să pricepi? Ce spui de dosarele în care unii au fost în arest preventiv, scoși din funcții, și după 4-5 ani de judecată au primit achitare”, a fost reacția tăioasă a lui Adrian Alexandrov după ce a citit întrebarea internautului.