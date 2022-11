Eli Lăslean, primul milion de euro. Prima doamnă a României îi poartă ținutele: "Am pornit cu 300 de dolari împrumutați"

In articol:

Eli Lăslean este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciat creatori de modă din România. Creatoarea de modă este, în prezent, designerul primei doamne a României, Carmen Iohannis.

Eli Lăslean a fost întotdeauna pasionată de modă și a muncit pentru ca visul ei să devină realitate.

Vineri, 18 Noiembrie, creatoarea de modă a împlinit 30 de ani de activitate și a organizat un eveniment pe care l-a prezentat Andreea Marin, iar pe scenă au defilat 30 de foste manechine și fotomodele de succes.

La vârsta sa de 65 de ani, Eli Lăsleau a ajuns să câștige un milion de euro din modă. Mai mult decât atât, aceasta a ajuns să fie cea mai căutată și cunoscută creatoarea de modă de la noi din țară.

Eli Lăslean, despre primul milion de euro din modă

Eli Lăslean a fost perseverentă și a muncit din greu pentru a-și transforma visul în realitate. Designer-ul a fost pasionată de modă încă din tinerețe și a început afacerea cu doar 300 de dolari împrumutați. Acum, la 30 de ani de activitate, Eli Lăslean se bucură de o carieră de succes. Mai mult decât atât, aceasta colaborează cu prima doamnă a României, pe care o îmbracă la diverse evenimente.

Eli Lăslean, primul milion de euro. Prima doamnă a României îi poartă ținutele [Sursa foto: Instagram]

„ De la început. Eu sunt economistă de formație și pe această pasiune am construit un business, care a fost foarte profitabil. Eu am pornit cu 300 de dolari împrumutați și am ajuns să avem active poate, nu știu, nu vreau să zic, dar cred că ne apropiem de 1.000.000, ceea ce este impresionant.(…)M-am orientat spre oameni de calitate, spre lucruri de calitate, am fost extrem de serioasă cu munca mea, am fost pasionată să fac rochia cea mai frumoasă, să fac taiorul cel mai bine lucrat, să îmbrac într-o variantă optimă orice femeie și lucrul acesta se vede.”, a declarat Eli Lăslean, pentru impact.ro.

Eli Lăslean, despre colaborarea cu Carmen Iohannis

Carmen Iohannis a avut foarte multe apariții îmbrăcate în piese vestimentare semnate de Eli Lăslean. Prima doamnă a României apelează deseori la creatoarea de modă, care îi alege cele mai impresionante ținute.

„ Am îmbrăcat-o și o îmbrac. Este o relație lungă, ador lucrurile care durează. M-am bucurat foarte mult când am fost solicitată să-i fac prima rochie. A fost într-o zi de Buna Vestire, a fost un mare succes și am continuat.

La ora aceasta putem număra peste 40 de ținute pe care le-a îmbrăcat la întâlnirile oficiale. Dacă mă gândesc la vizita Papei, a fost un moment în care 4 ținute au fost extrem de apreciate. Chiar a primit aprecieri din partea Papei pentru felul în care a fost îmbrăcată.”, a mai spus celebra creatoare de modă.

De asemenea, Eli Lăslean a declarat că se consultă cu Carmen Iohannis în alegerea ținutei. Creatoarea de modă ia în considerarea stării prin care trece persoana pe care o îmbracă. Astfel, știe exact ce piese ă se potrivesc în acel moment.

„ Ne consultăm, în general îmi place să aflu cam ce își dorește femeia din fața mea și prima doamnă nu face excepție. O întreb ce stare are. Pentru că noi, femeile, trebuie să simțim haina pe care o purtăm, nu?O dată avem chef să ne îmbrăcăm în ceva lejer. Altă dată poate mai sobru, altă dată mai jucăuș, deci depinde. Ne consultăm și până la urmă împreună alegem varianta care este cea mai potrivită.”, a mărturisit Eli Lăslean.