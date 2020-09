In articol:

Adriana Iliescu, alături de fiica Elia

Adriana Iliescu, femeia care în prezent are 83 de ani, este o fostă profesoară de română care a cunoscut „popularitatea” după ce a născut o fetiță coplet sănătoasă la vârsta de 67 de ani.

Pandemia de COVID-19 a afecat și profesorii. Cum Adriana Iliescu își câștiga marea parte de bani din meditații, iar acestea nu au mai putut fi organizate din cauza carantinei, s-a speculat că cea mai în vârstă mamă din România a întâmpinat probleme financiare.

Nenumărați reporteri au încercat să ia legătura cu femeia însă eforturile au fost în zadar. Aparent, Adriana Iliescu se ferește pe cât posibil de ieșirile din casă, dată fiind starea ei precară de sănătate. Deși este o fire destul de activă, se pare că de trei săptămâni Adriana Iliescu nu a mai fost văzută de niciun vecin. Totodată, se pare că telefoanele femeii sunt dezactivate.

„Nu știm ce se întâmplă cu dânsa. Am înțeles că ar avea telefoanele tăiate pentru neplată, așa zicea o vecină zilele trecute. Pe afară nu am mai văzut-o de 2-3 săptămâni, deși dânsa iese la magazin. Poate se simte rău, cine știe. Pe fată am mai văzut-o. Dacă se întâmpla ceva grav, sigur ne spunea Eliza. O să ne interesăm”, a povestit o colocatară a blocului din Drumul Taberei unde locuiește și Adriana Iliescu, alături de fiica sa Eliza, pentru jurnaliștii impact.ro.